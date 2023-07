Decese neobisnuite, survenite in urma inghitirii a te miri ce

Lucrurile pe care le mancam sau le inghitim ne pot costa chiar viata si, ceea ce este si mai ingrijorator, exista anumite situatii care nu pot fi prevenite. Intr-un moment de neatentie sau cand nu avem suficienta grija de noi, viata se poate sfarsi in mod tragic.

Mental Floss prezinta o serie de cazuri bizare, cand decesul a survenit in urma inghitirii unor alimente sau chiar lucruri.

Tennessee Williams

Scriitorul american Tennessee Williams a murit in 1983, la 71 de ani, in hotelul Elysee din New York. In raportul medicului se preciza ca dramaturgul a murit dupa ce s-a inecat cu capacul sticlutei in care se aflau picaturi pentru ochi, pe care le folosea frecvent.

Mai tarziu, potrivit unui alt raport medical, in organismul lui Tennessee Williams s-au gasit barbiturice (Seconal), astfel ca acesta putea sa fi murit in urma unui amestec de Saconal cu alte substante, insa acest lucru nu a aparut pe certificatul de deces.

Steve Peregrin Took

In 1980, muzicianul britanic Steve Peregrin Took, pe numele sau adevarat Stephen Ross Porter, fost membru al formatiei Tyrannosaurus Rex, a aflat ca managerul trupei a reusit sa obtina recunoasterea unor drepturi de autor ale membrilor acesteia.

Took, care nu mai era atunci membru al formatiei, a fost atat de fericit incat a cheltuit banii la o petrecere in care s-au consumat ciuperci halucinogene, morfina si bautura. Dupa ce a combinat ciupercile halucinogene cu morfina, Took a baut un cocteil cherry, ceea ce i-a cauzat moartea prin asfixiere la numai 31 de ani.

Adolf Frederick

In data de 12 februarie 1771, Adolf Frederick, regele Suediei, a participat la un festin culinar cu homari, caviar, varza acra, hering si sampanie. La sfarsitul mesei a consumat 14 prajituri semla, specifice tarilor nordice, pe care le-a servit cu lapte fierbinte.

A murit in aceeasi zi, din cate se pare, din cauza unor probleme digestive.

Sherwood Anderson

In 1941, scriitorul american Sherwood Anderson se afla cu sotia sa intr-o croaziera cand a inceput sa simta crampe severe la nivelul stomacului. A murit dupa cateva zile intr-un spital din Panama, iar doctorii au descoperit ca inghitise o scobitoare, cel mai probabil aflata intr-un pahar cu martini, infipta intr-o lamaie.

Scobitoarea i-a afectat organele interne, generand o infectie.

George M. Prior

In 1982, locotenentul George M. Prior se afla in concediu si a decis sa joace golf la Army Navy Country Club din Arlington. La sfarsitul primei zile a simtit o stare de greata.

La finalul celei de-a treia zi, pe corp ii aparuse o eruptie si avea febra. La spital i-au aparut pe corp mai multe basici mari, iar dupa o saptamana a murit, 80% din corpul sau fiind ars si plin de basici.

Care a fost insa cauza mortii? Se pare ca ceaiul pe care il bea cand juca golf si din care lua cate o inghititura dupa fiecare lovitura fusese acoperit cu fungicide de pe teren. Aceste substante se foloseau pentru a da terenului de golf un aspect frumos.

Reactia alergica severa a lui Prior la o substanta din fungicide a dus la aparitia basicilor si arsurilor de pe corp, chiar si la nivel intern, determinand distrugerea mai mutor organe interne.

Bando Mitsugoro VIII

Actorul japonez Bando Mitsugoro VIII, specializat in genul de teatru kabuki, a insistat sa consume fugu, un peste care are anumite parti foarte toxice, in special ficatul. Daca se consuma o cantitate prea mare, victima va fi complet paralizata, insa constienta. In final, paralizia va atinge si organele interne, iar victima va sfarsi asfixiata.

In 1975, Bando Mitsugoro VIII a comandat o portie mare de ficat de fugu, al carui consum era ilegal, spunand ca este suficient de puternic sa supravietuiasca toxinei. Acest lucru nu s-a intamplat insa.

Basil Brown

Alimentatia sanatoasa poate cauza o serie de probleme atunci cand au loc abuzuri. In 1974, Basil Brown obisnuia sa bea peste trei litri de suc de morcovi pe zi, astfel ca in organismul sau se afla o cantitate ridicata de vitamina A.

A murit de hipervitaminoza A, dupa ce ficatul sau a fost grav afectat.

Henry Hall

In 1755, Henry Hall era paznicul farului Eddystone din Devon, Marea Britanie. Acesta a luat foc si, in timp ce se uita la turnul care ardea, niste plumb topit de pe reflector i s-a prelins pe fata si a intrat pe gat. Dupa 12 zile, barbatul de 94 de ani a murit, iar doctorul a gasit in stomacul lui o bucata de plumb de 450 de grame.

Maude D'Lean

Maude D'Lean era o inghititoare de sabii celebra la inceputul anilor 1900. Acumulase deja indeajuns de multa experienta, lucrand de ani buni cu sabiile. Nu acestea au ucis-o, insa, ci a murit din cauza unei persoane din public.

Inainte de a incepe un spectacol in fata regilor Angliei, a dat sabia publicului pentru a o examina, astfel incat sa nu existe niciun dubiu ca aceasta nu ar fi reala. Se pare ca o persoana din multime a crestat sabia, iar Maude D'Lean a fost ranita, fiindu-i afectate organele interne. A murit la scurt timp, la varsta de 42 de ani.