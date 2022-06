Dupa pesti si pasari, a venit randul animalelor - 200 de vaci moarte, in SUA

Peste 200 de vaci moarte au fost gasite la o ferma din Portage County, Wisconsin, dupa ce, in intreaga lume, pesti, pasari si crabi morti au speriat oamenii, de la inceputul acestui an.

Pentru indepartarea vacilor de la ferma a fost nevoie de camioane, iar gospodaria nu a fost pusa in carantina, deoarece autoritatile spun ca intamplarea nu prezinta vreun pericol pentru oameni sau alte animale, relateaza Wisconsin Tribune.

Veterinarul cu care lucra proprietarul vacilor a declarat, initial, ca exista doua tipuri de virus care ar fi putut cauza moartea animalelor. Insa ulterior, s-a vehiculat posibilitatea ca vacile sa fi murit de pneumonie, desi astfel de cazuri sunt rare.

Misterul continua: 8.000 de pasari moarte intr-un oras din Italia

In ultima perioada, au existat numeroase alte cazuri de animale moarte, atat in SUA, cat si in restul lumii. Mii de pasari au cazut din cer in statul Arkansas, iar mii de pesti morti au fost descoperiti in aceeasi perioada in acelasi stat.

Au urmat alte cazuri de mii de pasari moarte in statele Louisiana, Kentucky, California si Alabama, dar si in Romania.

