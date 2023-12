Forme de viata in conditii extreme

Desi este greu de crezut, pe Terra exista forme de viata chiar si in cele mai dure conditii. Este vorba de microorganisme care supravietuiesc in roci, care fac fata unor temperaturi foarte mari, foarte scazute sau chiar radiatiilor. Unii specialisti considera ca existenta unor astfel de vietuitoare in conditii extreme pe Pamant sugereaza chiar posibilitatea ca alte forme de viata sa existe si intr-un alt loc din Univers.

Conform livescience.com, iata cateva exemple dintre cele mai uimitoare vietati de pe Terra si in ce conditii pot supravietui.

1. In zone aproape fara umezeala

Unele organisme, cum ar fi alga Dunaliella, au fost descoperite chiar anul acesta in desertul Atacama din Chile - considerat drept locul cel mai uscat de pe glob. Acestea se multumesc doar cu particulele de apa pe care le gasesc pe panzele de paianjen dimineata, cand se face condens.

2. In locuri foarte calde

Speciile numite hipertermofile traiesc in medii cu temperaturi foarte ridicate. Unele dintre ele, spre exemplu bacteria Aquifex, a fost gasita chiar si in izvoarele geotermale din Parcul National Yellowstone, din SUA, unde temperaturile ajung si la 96 de grade Celsius.

3. Cu foarte putina hrana

O alta specie extrema, microbul Thermococcus, poate supravietui cu atat de putina energie incat cercetarile efectuate pana acum au aratat ca reactia chimica de care se foloseste nu ar fi suficienta pentru a mentine viata la alte organisme. Acest microb a fost gasit si in locuri foarte fierbinti, cum ar fi izvoarele hidrotermale (cu ape provenite din racirea magmei) din Papua Noua Guinee.

4. In medii foarte sarate

Bacteria Halobacterium halobium, spre exemplu, poate face fata unor medii in care concentratia de sare este atat de mare incat ar impiedica dezvoltarea si inmultirea altor specii. Aceasta se gaseste chiar si in lacul Owens, un lac din California care are o concentratie de sare de zece ori mai mare decat apa de mare. Formele de viata care rezista in astfel de medii se numesc halofile.

5. In locuri cu temperaturi foarte scazute

Numeroase vietati, numite psihrofile, prefera temperaturi sub minus 15 grade Celsius. La aceasta categorie predomina bacteriile, ciupercile si algele care contin anumite enzime ce le ajuta sa reziste frigului accentuat. Ele au fost gasite chiar si in straturile de gheata din Oceanul Arctic si din Siberia, unde temperaturile sunt extrem de scazute.

6. In medii iradiate

Deinococcus radiodurans a fost declarata cea mai rezistenta bacterie din lume de catre reprezentantii Cartii Recordurilor deoarece poate trai in medii cu un nivel foarte ridicat de radiatii (de 1.500 de ori mai mare decat un nivel care ar ucide un om). Mai mult, aceasta rezista si la alte conditii extreme cum ar fi frig sau deshidratare.

7. In pietre

O alta categorie de organisme care traiesc in medii extreme - respectiv in roci - o constituie endolitele, care se hranesc numai cu molecule anorganice (substante minerale). Acestea se gasesc chiar si la trei kilometri adancime in pamant si poate chiar si mai departe, dar deocamdata nu au fost facute cercetari la adancimi mai mari.

