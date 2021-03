Preot filmat pe fereastra bisericii facand sex cu doua dominatoare in altar. Locul scenei erotice a fost ars

CITESTE SI:

Un localnic din Pearl River, un orasel cu doar 2.500 de locuitori din Louisiana, Statele Unite, a surprins o scena bizara petrecuta in biserica catolica a comunitatii.Fostul preot se afla in mijlocul unei scene erotice cu doua femei, cunoscute drept adepte ale jocurilor sexuale in care joaca pozitii de "dominatoare", relateaza publicatia locala The New Orleans Advocate Actul sexual avea loc in altar, iar localnicul i-a filmat pe cei trei pe geamul bisericii, folosind un telefon mobil.Inregistrarea, facuta in noaptea de 29-30 septembrie 2020, a fost trimisa autoritatilor locale, care i-au arestat pe cei trei. Preotul, pe nume Travis John Clark (37 de ani), era pastor al Bisericii Catolice Saints Peter and Paul din Pearl River. Cele doua femei incatusate ale de preot se numesc Mindy Lynn Dixon (41 de ani) si Melissa Kamon Cheng (28 de ani).Ulterior, cei trei au fost eliberati, considerandu-se ca acuzatia de obscenitate in public nu se sustine in conditiile in care scena sexuala a avut loc intr-un spatiu inchis.La jumatate de an de la intamplari, autoritatile i-au acuzat oficial pe cei trei de vandalism. Sunt acuzati ca au folosit mobilierul bisericii pentru a filma un film porno, provocand pagube de "peste 500 si sub 50.000 de dolari" in lacasul de cult.Preotul Clark a fost dat afara din cler, iar altarul in care s-a produs actul sexual a fost ars si inlocuit cu unul nou, care a fost sfintit in octombrie 2020.