Descoperire neașteptată în interiorul Pământului: Fenomenul invizibil care a fost detectat în Antarctica VIDEO

Ghețarul Thwaites din Antarctica duce o luptă invizibilă împotriva nucleului interior al Pământului, care prezintă o temperatură de 5.400 de grade Celsius. Antarctica de Vest este una dintre regiunile care au cea mai rapidă încălzire de pe Pământ, potrivit Live Science Din anii ’80, Twaites a pierdut aproximativ 595 de miliarde de tone de gheață, contribuind singur cu 4% la creșterea anuală globală a nivelului mării.Rata topirii ghețarului ”sfârșitului lumii” s-a accelerat substanțial în ultimele trei decenii, parțial din cauza râurilor ascunse, precum și a schimbărilor climatice care încălzesc aerul și oceanul.Acum, noi cercetări au demonstrat că nu numai oceanul și atmosfera încălzesc ghețarul și nu sunt singurii factori care împing colosul Thwaites până spre țărm; căldura Pământului din interiorul său contribuie la colapsul ghețarilor din Antarctica de Vest.Experții de la Centrul Helmholtz pentru cercetări polare și marine din Germania au descoperit că scoarța terestră de sub Antarctica de Vest este considerabil mai subțire decât în Australia de Est, aproximativ între 17 și 25 de kilometri grosime, comparativ cu 40 de kilometri în Est.Acest fapt a expus ghețarul Thwaites la mai multă căldură decât ghețarii din cealaltă regiune din Antarctica.”Măsurătorile noastre arată că acolo unde scoarța terestră are o grosime de doar 17-25 de kilometri, sub ghețarul Thwiates poate apărea un flux de căldură geotermală de până la 150 de miliwați pe metru pătrat”, a spus Ricarda Dziadek, geofizician la Institutul Alfred Wegener din Germania, autorul principal al studiului.Oamenii de știință au suspectat de mai multă vreme că această crustă relativ subțire trebuie să absoarbă mai multă căldură din mantaua superioară a planetei, unde temperatura ajunge la 200 de grade Celsius.