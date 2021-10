Descoperire neobișnuită în interiorul Pământului: ”Am găsit o lume nouă ascunsă în adâncuri” VIDEO

Oamenii de știință de la Universitatea din Hawaii și de la Agenția de Științe Marine ale Pământului și Tehnologie de la Yokohama au făcut o descoperire neobișnuită în interiorul planetei noastre. Ei au constatat în urma unui studiu că miezul interior al Terrei nu este alcătuit numai din fier solid, ci are și zone lichide, dar și unele cu densitate medie.

Timp de peste o jumătate de secol, comunitatea științifică a crezut că nucleul interior al Pământului este ”o minge” din fier solid comprimat, înconjurată de un miez exterior lichid. Dar noua cercetare, publicată în revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, sugerează faptul că duritatea bilei planetare variază de la tare la semimoale, până la metal lichid, potrivit Live Science.

În anumite privințe, miezul interior al Pământului rămâne la fel de misterios ca momentul în care Jules Verne și-a publicat fantezistul roman ”Călătorie spre centrul Pământului” în anul 1864.

Deși oamenii de știință știau încă din anii ’50 că planeta noastră nu este goală pe dinăuntru, așa cum prezisese Jules Verne, totuși interiorul Terrei este încă neexplorat suficient.

Acum, geofizicienii au măsurat undele seismice generate de cutremure. Analizând aceste rezultate, cercetătorii au putut reconstrui o imagine a funcționării interioare a planetei noastre, într-un mod ”asemănător cu o scanare computer tomograf (CT) al unei persoane”, a spus Jessica Irving, seismolog la Universitatea Bristol, Anglia, care nu a fost implicată în studiu.

Rhett Butler, geofizician la Institutul de Geofizică și Planetologie din Hawaii și autorul principal al studiului, a analizat modul cum undele seismice create de cutremure de magnitudini mari din cinci locuri diferite, se deplasează prin nucleul Pământului, până în partea opusă a globului.

Cercetătorii au descoperit că valurile seismice pe care le-au observat au funcționat dacă miezul interior n-ar fi fost solid în totalitate, ci mai degrabă cu anumite zone de fier lichid și chiar semisolid.

”Am văzut dovezi că, nu numai că nu este moale peste tot, dar este foarte dur, în unele locuri. Are suprafețe dure chiar deasupra unor zone de fier topit sau moi. Observăm o mulțime de detalii ascunse în miezul interior, pe care nu le-am văzut niciodată înainte”, a spus Butler.