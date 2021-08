Descoperire neobișnuită în interiorul Pământului: Anomalia care crește inexplicabil, în adâncuri VIDEO

În fiecare an, nucleul interior din inima Pământului se extinde cu aproximativ un milimetru, pe măsură ce regiunile inferioare ale Terrei se răcesc și se solidifică, potrivit Discovery Magazine . Conform studiului o parte crește mai repede, însă cercetătorii nu știu de ce.Acest fenomen datează probabil de la crearea miezului inferior, adică din urmă cu 1,5 miliarde și jumătate de ani. În prezent, după miliarde de ani de răcire, interiorul fierbinte al Pământului și-a pierdut suficientă căldură, astfel încât a început un proces continuu de cristalizare.Pe măsură ce fierul topit al miezului exterior pierde căldură, acesta cristalizează pentru a deveni cel mai nou strat al miezului interior al planetei noastre.Centrul acestei emisfere hiperactive se găsește la aproximativ 2.900 de kilometri sub Marea Banda din Indonezia. Cercetătorii susțin că mai mult de 60% din cristalele de fier se formează în acel punct din miezul interior, decât pe cealaltă parte a lumii, conform studiului publicat în revista Nature În prezent, nucleul interior are o rază de aproximativ 1.200 de kilometri, iar temperatura atinge incredibila valoare de circa 5.000 de garde Celsius. Cu toate astea, el nu s-a deformat deloc.Gravitația acționează în mod constant pentru a modela nucleul, menținând forma sferică a Pământului. Trebuie menționat faptul că miezul interior al Terrei are o influență extraordinară asupra noastră, a locuitorilor de la suprafața planetei.”Trebuie întotdeauna să justificăm importanța nucleului interior, deoarece îi datorăm existența. Pe măsură ce se răcește, eliberează căldură și creează convecție în miezul exterior. În cele din urmă, acel lichid de fier generează câmpul magnetic, care protejează viața de pe această planetă, de vânturile solare extrem de periculaose”, a spus Daniel Frost, geofizician la Universitatea California din Berkeley, Statele Unite.