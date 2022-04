A fost descoperit cel mai mare safir albastru stelat din lume (Video)

Cel mai mare safir stelat din lume a fost descoperit in Sri Lanka.

Institutul de gemologie din Colombo a stabilit ca piatra pretioasa are 1.404,49 de carate. Expertii in gemologie au anuntat ca nu au certificat niciodata o piatra mai mare ca aceasta, arata BBC.

Bijuteria este evaluata la 100 de milioane de dolari, iar actualul proprietar crede ca o va vinde cu pana la 175 de milioane de dolari la licitatie.

"In momentul in care am vazut-o, m-am decis sa o cumpar. Cand mi-a fost adusa piatra am banuit ca este cel mai mare safir albastru stelat din lume. Asa ca am riscat si l-am luat", a spus proprietarul, care a dorit sa ramana anonim. Acesta a refuzat sa spuna cat a platit pe piatra.

Suma fabuloasa oferita pentru un diamant "perfect"

Recordul anterior era detinut de o piatra de 1.395 de carate.

Industia de bijuterii din Sri Lanka, care exporta cel mai mult safir, este in valoare de aproximativ 103 milioane de dolari anual.

Safirul de 1.404,49 de carate a fost descoperit in orasul Ratnapura. A fost numita Steaua lui Adam de actualul proprietar, dupa o credinta musulmana, potrivit careia, Adam a ajuns in Sri Lanka dupa ce a fost alungat din Gradina Edenului. Se crede ca Adam ar fi trait pe versantul unui munte, cunocut acum ca Varful lui Adam.

Armil Samoon, un barbat care se ocupa cu afaceri cu bijuterii, a confirmat pentru BBC ca este vorba despre cel mai mare safir albastru stelat din lume.

