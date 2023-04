A trait cu 100 de ace in corp, fara sa stie

Un barbat in varsta de 46 de ani din China, care avea dureri in mai multe zone ale corpului sau, a mers la medic pentru a descoperi de unde provine suferinta.

Medicii au descoperit cu stupoare, in urma radiografiei, ca Liu Lijian are in corpul sau nu mai putin de 100 de ace, informeaza Zigonet.

Acele au fost gasite in toate partile corpului sau, cu exceptia capului. Chinezul a fost supus la mai multe operatii pentru a-i fi scoase corpurile straine din organism.

Barbatul sustine ca se juca cu acele atunci cand era copil, insa nu isi aminteste sa fi inghitit vreodata unul.

"Este un miracol faptul ca a avut atatea ace in trupul sau, atat de mult timp, si nu s-a infectat", a spus purtatorul de cuvant al spitalului unde a fost operat.