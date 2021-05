Atlantida, orasul pierdut in istorie. Ce insula din Marea Egee a starnit interesul cercetatorilor VIDEO

Zona Akrotiri a fost acoperita cu aproximativ 60 de metri de cenusa provenita dintr-o explozie vulcanica, iar bogatii artistice aproape inimaginabile au fost dezgropate recent pe insula, de catre arheologi, potrivit Greek Reporter Eruptia vulcanului de pe insula, care se numea in acele vremuri, Stronghili, s-a produs in anul 1650 i.Hr. si a distrus toata viata de aici si a sters de pe fata Pamantului intregul oras-stat, care facea parte din civilizatia minoica.Marele filosof Platon a descris frumusetile insulei in scrierile sale "Timeu" si "Critias", candva un stat puternic din punct de vedere militar, ai carui locuitori au devenit atat de indragostiti de ei insisi si atat de aroganti, incat zeii au distrus orasul, ca pedeapsa pentru comportamentul lor.Noul film documentar de pe Discovery face parte din seria sa "Blowing Up History" si confera credinta arheologilor ca insula Santorini ar fi locul unde a existat Atlantida, orasul pierdut in istorie.Expertii continua sa dezgroape mai multe comori din trecut pe insula, unde au fost ingropate acolo, la fel ca la Pompei, multe secole mai tarziu, pastrand o civilizatie pierduta pentru totdeauna.Cultura minoica de pe insula a inflorit acum 3.000 de ani, inainte ca locuitorii ei sa fie ucisi atat de violent de eruptia vulcanica, insa cercetatorii sustin ca aceasta civilizatie a existat de mii de ani.Indicii despre "legatura cu Atlantida pot fi gasite in incredibilele fresce, care decoreaza peretii fiecarei case", se spune in documentar. Faptul ca orasul a disparut aproape instantaneu dupa eruptia cataclismica a vulcanului, "ii face pe multi sa afirme ca Santorini este insula pierduta Atlantida".