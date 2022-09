Bucata din meteoritul care a ucis dinozaurii, descoperita in Caras Severin?

Un roman a descoperit ceva ce ar putea sa-l faca cunoscut in toata lumea. El a gasit intr-o pestera din Caras Severin un meteorit gigant, vechi de peste 60 de milioane de ani.

Acesta are cateva mii de tone si a cazut in perioada in care oceanele acopereau mare parte din Terra, iar impactul sau cu Pamantul a fost devastator.

Exista o banuiala ca bucati din asteroid s-ar afla in Romania - asta dupa ce au fost gasite in Golful Mexic, in desertul Sahara, Mongolia si China - insa nimeni nu stia unde anume, scrie Pro Tv.

Marius, inginer chimist din Timisoara si pasionat de speologie, a explorat impreuna cu prietenii Pestera de sub Carasa, din Cheile Carasului.

Cand a intrat intr-o galerie, a dat de un perete imens cu o textura neobisnuita si si-a dat seama imediat ca este vorba despre un meteorit care s-a pastrat in conditii excelente.

Mostre din acest meteorit au fost trimise si la NASA, unde urmeaza sa se decida daca este vorba despre unul dintre cei mai vechi asteroizi care au lovit vreodata Pamantul.

