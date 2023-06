Ce au scos la iveala fotografii de spionaj realizate in timpul Razboiului Rece

Arheologii au reusit sa identifice mii de locuri necunoscute, care ascund vestigii istorice pretioase, in fotografii facute in timpul Razboiului Rece de un satelit de spionaj.

Specialistii au gasit ramasitele unor orase pierdute in numeroase imagini declasificate, scrie NBC News. Acestea provin dintr-o baza de date uriasa dedicata Orientului Mijlociu, denumita CORONA Atlas.

Informatiile au fost facute publice la o intrunire a specialistilor in domeniu, tinuta saptamana trecuta in orasul american Austin, din statul Texas. "Cel mai captivant este faptul ca obtinem o imagine de ansamblu in urma cartografierii zonei", a declarat Jesse Casana, de la Universitatea din Arkansas, cercetator implicat in acest proiect.

El afirma ca au fost identificate 15.000 de noi situri arheologice. Arheologii s-au documentat putin in legatura cu numai o treime dintre acestea, in si mai putine locuri efectuandu-se sapaturi. Fotografiile au fost facute alb-negru si au acoperit zone intinse cuprinse intre Egipt si Iran. Satelitul american CORONA le-a surprins in anii '60 si la inceputul anilor '70.

Mii de locuri nestiute

Declasificarea lor s-a facut in anul 1995. Cercetatorii de la Universitatea din Arkansas au studiat imaginile pentru a identifica in ele semne ale unor asezari umane disparute. Satelitii de azi pot oferi informatii de o calitate mult mai buna, insa cele din trecut nu au fost afectate atat de mult de civilizatia moderna.

"Acestea pastreaza imaginea unui peisaj care in multe cazuri nu mai exista", a spus Casana. Intr-o fotografie se poate vedea vechiul oras fortificat Tell Rifaat, aflat in Siria, asezarea avand o suprafata totala de 120 de hectare.

Arheologii nu s-au documentat niciodata la fata locului. Intre timp, ramasitele au fost acoperite de un oras modern. Ei au mai observat in vechile imagini un oras de 50 de hectare situat in partea de centru-sud a Turciei.

Se pare ca asezarea dateaza inca din Epoca Bronzului, de acum peste 3.000 de ani. Din pacate, unele obiective localizate recent sunt situate in locuri inaccesibile de catre experti.

