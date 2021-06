Comoara de 1,5 milioane de dolari gasita in burta unei balene. Pescarii saraci lipiti s-au imbogatit peste noapte VIDEO

Dupa ce localnicii au dus-o la mal, ei au facut o descoperire neasteptata in burta casalotului: o mare cantitate de ambra gri, care valora aproximativ 1,5 milioane de dolari.Substanta reprezinta un material rar, care este utilizata in industria parfumurilor si care de regula se vinde cu 50.000 de dolari kilogramul. Una dintre cele mai sarace state din lume, Yemenul se bazeaza pe industriua pescuitului, ca principala sursa de venit a locuitorilor sai, potrivit The Sun Calatoria pescarilor din Golful Eden a devenit una de nepretuit. "Daca gasesti o balena cu ambra gri, aceasta este o comoara. De indata ce ne-am apropiat de ea, ne-a intampinat un miros puternic si am avut senzatia ca aceasta balena contine ceva.Am decis sa legam balena, sa o ducem la tarm si sa o taiem, sa vedem ce se afla in pantecul ei", a declarat unul dintre pescari.Oamenii au disecat giganticul casalot si au gasit un imens tezaur de ambra gri, care este denumita si "aurul plutitor" sau "comoara marilor".Substanta provine din intestinul balenei, ea protejand tractul digestic al animalului marin de obiectele care ajung in in stomac.Echipa de pescari de 35 de oameni si-a impartit bogatia, in mod egal. Ei si-au putut cumpara case, masini si barci din banii castigati din vanzarea ambrei gri.