Zborul de "Iron Man" al militarilor britanici deasupra marii: Costumul minune care-i face sa plonjeze cu 120 de kilometri pe ora VIDEO

Costumul revolutionar le permite marinarilor sa zboare peste barci si salupe si sa aterizeze cu precizie pe o nava de razboi, intr-un exercitiu efectuat de curand, in sudul coastelor Marii Britanii, potrivit Interesting Engineering Marina Regala britanica a realizat o operatiune neconventionata de imbarcare maritima , folosind un costum cu propulsie, de constructie sepciala. Acest mijloc reprezinta o alternativa la folosirea unui elicopteer si a unui cablu rapid, o metoda prin care marinarii sunt lasati la sol sau pe un vas, la atacuri, incetinind semnificativ exercitiul.Acum, aceasta noua varianta va permite militarilor sa zboare peste barci si sa aterizeze la punct fix, cu mare precizie, pe o nava. Viziunea costumului cu propulsie Jet Suit va oferi un acces extrem de rapid in orice parte a navei tinta , eliberand instantaneu mainile pentru a avea o arma si pastrand capacitatea de a se muta pe vas", a anuntat Gravity Industries, intr-un comunicat.Aceasta noua metoda militara este vazuta ca o revolutie a capacitatii tactice pentru mai multe forte speciale si are o aplicare variata, dincolo de imbarcarea maritima.