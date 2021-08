Creatură necunoscută cu 30 de tentacule descoperită pe fundul oceanului. A fost filmată în premieră mondială VIDEO

”Specia nedescrisă” de niciun atlas biologic a fost inclusă în categoria Poralia, creatura ciudat ă fiind o meduză nemaiîntâlnită până acum de cercetători. Ea are un corp sub formă de disc de culoare roșie, cu 30 de tentacule subțiri, potrivit Daily Mail Această meduză a fost doar una dintre ”mai multe animale nedescrise sau necunoscute”, descoperite la o adâncime de peste 700 de metri, pe fundul Oceanului Atlantic, fiind filmată pentru prima dată în lume.Biologii au surprins, de asemenea, imagini cu hidrozoane, care sunt legate de meduze și corali. Expediția s-a derulat de-a lungul coastei de est a Statelor Unite, avaând ca scop căutarea unei vieți marine nemaivăzute, care există la sute și chiar la mii de metri sub suprafața oceanului.Cercetătorii NOAA au folosit un vehicul acționat de la distanță (ROV) și care poate coborî la adâncimi cuprinse între 250 și 4.000 de metri. Mini-summersibilul ar o lungime de 3 metri, o lățime de 2 metri și o greutate de 1,5 tone.Meduza roșie nemaivăzută a fost observată de Quinn Girasek, un stagiar de la NOAA, care a asistat la cercetare . ”Am văzut mai multe familii de animale nedescrise și potențial specii noi”, a spus Girasek.