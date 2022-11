Creierul lui Einstein vs. creierul omului normal. Un studiu recent arata diferenta

De ce a fost Einstein un om de stiinta genial? Aceasta intrebare a fascinat intreaga lume inca din anul 1905, cand au fost publicate patru lucrari stiintifice care au schimbat pentru totdeauna modul in care oamenii se raporteaza la spatiu, timp, energie si masa.

Mai multe studii stiintifice ale structurii creierului lui Einstein au fost facute pana in prezent, observandu-se unele diferente fata de creierul de fiinta umana "normala".

Cercetatorii chinezi s-au alaturat si ei comunitatii stiintifice mondiale in aceasta investigatie. Intr-un studiu recent, un grup de oameni de stiinta de la East China Normal University din Shanghai a analizat imaginile creierul lui Einstein, care au fost oferite de catre colegii lor din SUA. Ei au gasit o diferenta semnificativa, care nu a fost observata inainte.

Emisferele stanga si dreapta ale creierului lui Albert Einstein au fost neobisnuit de bine conectate intre ele si acest lucru ar fi contribuit la "stralucuirea" lui, conchide noul studiu, potrivit Times of India.

Autorul principal al studiului - Men Weiwei - a dezvoltat o noua tehnica de a efectua studiul, fiind primul care a cercetat in detaliu corpul calos de la creierul lui Einstein si a constatat ca este format dintr-un neobisnuit pachet de fibre nervoase care leaga cele doua emisfere cerebrale si faciliteaza comunicarea inter-emisferica.

"Acest studiu, mai mult decat oricare altul pana in prezent, ajunge intr-adevar in 'interiorul' creierului lui Einstein", a declarat Dean Falk, antropolog evolutionist la Universitatea de Stat din Florida.

"Aceasta tehnica ar trebui sa fie de interes si pentru alti cercetatori care studiaza conectivitatea interna a creierului", a adaugat el.

Creierul lui Einstein a fost prelevat de catre Medicul Thomas Harvey de la Universitatea Princeton, la cateva ore dupa moartea sa, in 1955. Acesta a fost in mare masura pastrat, desi Harvey a taiat cateva bucati pentru studiu. In 2010, ramasitele creierului au fost donate Muzeului National de Sanatate si Medicina. 14 fotografii unice au fost de asemenea donate muzeului.

