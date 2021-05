Descoperire alarmanta in apele topite din ghetari: Otrava care poate ajunge pe masa oamenilor

Mercurul este un element chimic care se gaseste in roci si cum ghetarii s-au deplasat, ei au preluat o parte din aceasta substanta, care a fost descoperita in raurile si fiordurile din sud-vestul Groenlandei, potrivit New Scientist Jon Hawkings de la Universitatea Florida si colegii sai au analizat mostre din apa topita a ghetarilor din regiune, dupa ce au facut doua expeditii, in 2015 si 20018. "Concentratia de mercur din zona cercetata este de cel putin 10 ori mai mare decat media dintr-un rau. Aceasta inseamna ca apa topita este bogata in mercur, la fel ca in cele mai poluate rauri din lume", a declarat expertul.Valorile gasite ale mercurului reprezinta cel mai mare nivel de concentratie al acestei substante, inregistrat vreodata in literatura de specialitate, in ape naturale, care nu sunt contaminate de activitatea umana.Continul normal al mercurului din rauri este de 1-10 nanograme (1 nanogram=1 x 10-9 grame-n.a.), pe cand nivelul descoperit de oamenii de stiinta in apa topita din Groenlanda, a fost de peste 150 de nanograme, scrie Phys Cercetatorii nu stiu daca mercurul se va disipa mai departe si daca substanta va ajunge in reteaua alimentara acvatica. "Nu ne-am asteptat sa gasim o asemenea cantitate de mercur in apele glaciare de acolo", a spus Rob Spencer, profesor la Earth, Ocean and Atmospheric Science.Cum pescuitul este industria principala din Groenlanda, tara fiind un exportator masiv de peste, creveti, cod si altele, pericolul este unul major.