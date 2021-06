Descoperire neobisnuita langa Islanda: Un continent secret scufundat intre Europa si Groenlanda VIDEO

Teoria geologica propusa de experti sustine ca Islanda este doar extremitatea unui vast continent scufundat, o parte a fostei diviziuni geografice denumita Pangeea, potrivit Daily Mail Aceasta intindere denumita de specialisti Icelandia ar putea explica formarea crustei de sub Oceanul Atlantic de Nord, precum si modul in care s-au format insulele vulcanice, precum Islanda.Conform cercetatorilor de la Universitatea Durham, o astfel de placa necunoscuta ar putea contine resurse minerale si hidrocarburi neexploatate inca de oameni. Expertii au afirmat ca Pangeea s-a format in urma cu 335 de milioane de ani, facand ca masele terestre ale Pamantului sa se uneasca, formand un supercontinent de aproximativ 150 de milioane de kilometri patrati.In timp, s-a produs treptat ruperea acestei intinderi, acum 50-175 de milioane de ani, care a dus la crearea Oceanului Atlantic si la distributia continentelor, asa cum sunt ele astazi.In noua teorie propusa de cercetatori, Pangeea nu s-a despartit pe deplin de-a lungul Atanticului. "De exemplu, crusta de sub Islanda are o grosime de peste 40 de kiloemtri - de sapte ori mai mare decat scoarta oceanica normala. Acetst lucru pur si simplu nu poate fi explicat", a declarat Gillian Foulger, geofizician la Universitatea Durham.