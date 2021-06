Descoperire neobisnuita intr-un sanctuar: O lume subpamanteana, veche de 3.200 de ani VIDEO

Sapaturile arheologice de la Templul Stancii au dezvaluit un calendar antic si o harta a cosmosului, care prezinta dovezi extrem de atractive. Picturile au scos la iveala "o lume subterana neobisnuita", potrivit Jerusalem Post In templul descoperit initial de catre arheologul si istoricul francez Charles Texier inca din 1834, au fost gasite sculpturi din calcar care infatiseaza peste 90 de figuri distincte, inclusiv zei, monstri si animale, scrie Daily Star A fost nevoie de aproximativ 200 de ani pentru a descifra aceste imagini misterioase, dar cercetatorii au stabilit ca reprezentarile sunt ale unui cosmos care include Terra, cerul si o "lume subpamanteana", care ne arata vitalitatea mitului creatiei.Astfel, pe un perete al sanctuarului exista desene ale Zeitelor Soarelui si a furtunii, ele fiind asezate mai sus fata de celelalte figuri ale templului. In contrast, se pot vedea oamenii, care sunt mai mici ca marime, dar si fazele Lunii si anotimpurile, semnificand "cicluri si renasteri", conform arheologilor.Analiza expertilor Fundatiei Luwian Studies din Elvetia arata ca in acele vremuri existau 17 zeitati, fiecare cu o linie de marcare intre ele. De asemenea, intr-un dintre incaperile sanctuarului se afla o pictura dedicata special "lumii subpamantene", cu marturii ale Zeului sabiei."Credem ca templul reprezinta pe deplin o imagine simbolica a universului, inclusiv nivelurile sale statice, precum Pamantul, cerul si lumea subterana, precum si procesele ciclice de reinnoire, zi - noapte sau vara- iarna", a declarat Eberhard Zangger, autorul studiului publicat in revista Skyscrap Archaeology.