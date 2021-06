Descoperire dramatica in Israel: Un nou tip de oameni, cu dinti mari, cap plat si fara barbie FOTO VIDEO

Fragmente de craniu si maxilare au fost gasite intr-un sit istoric din apropierea orasului Ramla din Israel, acestea fiind datate de catre arheologi din urma cu 120.000 - 140.000 de ani, potrivit Daily Mail Noua specie de oameni descoperita are caracteristici asemanatoare cu Homo Neanderthalensis si altele din categoria oamenilor arhaici. Cercetatorii considera ca acest nou tip de om preistoric a aparut acum 400.000 de ani.Dintii mari, structura craniului si absenta barbiei sunt caracteristici ale speciei Homo Nesher Ramla, care sunt semnificativ diferite fata de cele ale oamenilor moderni, sustin arheologii israelieni.Expertii sustin ca oamenii Nesher Ramla ar putea fi populatia "disparuta", care s-a imperecheat cu populatia moderna, acum 200.000 de ani."Aceasta este o descoperire extraordinara. Nu ne-am imaginat ca, alaturi de Homo sapiens, Homo arhaic a cutreierat zona atat de tarziu, in istoria omenirii", a declarat arheologul Yossi Zaidner de la Universitatea Ebraica din Ierusalim."Descoperirile arheologice asociate cu fosilele umane arata ca populatia Homo Nesher Ramla "detinea tehnologii avansate de productie a uneltelor de piatra", a adaugat cercetatorul.Analiza arheologilor arata ca Homo Nesher Ramla a format niste grupuri mici, care au migrat, mai tarziu, in Europa, unde au evoluat Homo Neanderthalensis "clasici", cu care suntem familiarizati, dar si in Asia.