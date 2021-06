Descoperire neobisnuita in centrul galaxiei noastre: Un obiect misterios gigantic VIDEO

Astronomii sustin ca steaua denumita VVV-WIT-08 ar putea apartine unei noi clase de astfel de corpuri cosmice uriase, care sunt de peste 100 de ori mai mari decat Soarele, ea fiind elipsata de ceva necunoscut, un obiect care orbiteaza o data la cateva decenii, potrivit Science Alert Stelele cu semnaturi ciudate sunt extrem de fascinante pentru oamenii de stiinta. Desi spatiul este in mare parte gol, este logic ca unele dintre corpurile cosmice sa se alinieze in asa fel, astfel incat stelele sa fie estompate, din perspectiva noastra terestra, din timp in timp.Pentru astronomi aceasta descoperire ii nedumereste. Ce poate fi acolo, in fata acelei stele? O planeta uriasa? Praful spatial? Resturi ale un obiect perturbat?Desi alte stele au prezentat "disparitia" din lumina vizibila, niciuna nu a fost atat de profunda. Astronomii presupun ca vinovat pentru aceasta interpunere ar fi o alta stea sau planeta, care acopera VVV-WIT-08 complet, atunci cand trece prin fata ei."Este uimitor ca tocmai am observat un obiect intunecat, mare si alungit, trecand intre noi si steaua indepartata. Putem specula doar care este originea sa", a declarat astronomul Serghei Koposov de la Universitatea Edinburgh din Scotia.Datele adunate de cercetatori arata ca evenimentul de estompare a durat aproximativ 200 de zile, cu o curba de lumina aproape simetrica, oprind lumina stelei, cu pana la 97%.