Descoperire neobișnuită ”Ochiul lui Sauron”: Structură nemaivăzută și de neimaginat găsită lângă Australia VIDEO

În cea de-a 12-a zi a călătoriei, cercetătorii au distins pe sonarul lor un vulcan ca o depresiune gigantică, necunoscută anterior și având un aspect oval numit caldeiră, de 6,2 pe 4,8 kilometri, potrivit Science Alert O asemenea structură se formează atunci când un vulcan se prăbușește. Magma topită de la baza acestuia iese la suprafață, lăsând uriașele camere goale. Crusta solidă de din zona cupolei cade și apoi se creează un crater.O caldeira cunoscută este Krakatoa, în Indonezia, unde vulcanul a erupt catastrofal în anul 1883, ucigând zeci de mii de oameni.Cartografierea fundului oceanului de către cercetătorii australieni a mai scos la iveală și alți doi munți mai mici, care au fost denumiți Barad-dur și Ered Lithui, preluând tema din ”Lord of the Rings”.Toți trei fac parte din grupul munților subacvatici Karma, care a fost estimat că are o vechime de peste 100 de milioane de ani.La expediție au participat oameni de știință de la muzee, universități, CSIRO și Bush Blitz din Australia.