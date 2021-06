Descoperire de necrezut: Primul om din istorie mancat de un rechin, in urma cu 3.000 de ani

Expertii au fost surprinsi peste masura de existenta a cel putin 790 de rani adanci descoperite in ramasitele unui om, care a murit in mod brutal dupa atacul unui rechin. Osemintele au fost excavate intr-un sit arheologic din Tsukumo, Japonia, potrivit Sky News Alyssa White si profesorul Rick Schulting de la Universitatea Oxford au analizat resturile scheletice ale unui barbat plin de traumatisme. "Au fost atat de multe rani si totusi el a fost ingropat in cimitirul comunitatii locale.Leziunile au fost in principal la brate, picioare si in partea din fata a pieptului si abdomenului", au declarat cercetatorii britanici.Expertii au eliminat pe rand toate cauzele mortii japonezului si au ajuns la concluzia ca acesta a fost atacat si ucis de un rechin. Intrucat cazurile arheologice raportate de astfel de situatii sunt foarte rare, cei doi cercetatori au luat legatura cu un expert in domeniu, George Burgess, de la Florida Program for Shark Research.Echipa a concluzionat ca barbatul, caruia i s-a pus numele "24", a murit intre anii 1.370 si 1.010 i.Hr. S-a stabilit ca animalul marin "ucigas" ar fi fost din specia rechinul alb sau rechinul "tigru", dupa semnele dintilor descoperite.Cercetarea a aratat ca omul era in viata cand a fost atacat de rechin, iar mana stanga i-a fost smulsa. "Este posibil ca barbatul sa fi pescuit cu prietenii lui, la vremea respectiva, iar apoi a fost recuperat rapid".