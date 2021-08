Descoperire care zdruncină teoria despre originea religiei. Unde a fost Grădina Edenului și când a apărut credința VIDEO

Acum, descoperirile arheologice făcute la Gobekli Tepe, în sudul Turciei, ar putea arunca în aer această teorie.Un studiu recent realizat în această așezare străveche susține că locuitorii de aici au trecut la cultivarea culturilor agricole într-o perioadă mai timpurie decât se credea, chiar înainte de ridicarea monumentului din piatră de aici, care se crede că a fost punctul zero al religiei de pe Pământ, potrivit Express Istoricii afirmă că hinduismul a fost în mare parte cea mai veche religie din lume, iar rădăcinile sale datează de mai bine de 4.000 de ani. În timp ce iudaismul a apărut, aproape în același timp, făcându-l cea mai veche religie monoteistă din istorie.Creștinismul, în schimb, își are originea cu aproximativ 2.000 de ani în urmă, iar Iisus Hristos este fondatorul și figura centrală a acestei credințe. Erudiții afirmă că islamismul a fost creat în secolul al VII-lea d.Hr., fiind cea mai tânără dintre marile religii mondiale.Religiile păgâne și credințele animiste existau înainte de acestea, dar cercetătorii acceptă că rădăcinile religiei au apărut doar odată după ce oamenii au renunțat la viața lor nomadă și s-au așezat pe o bucata de pământ, pentru o perioadă îndelungată.Cu toate astea, descoperirile arheologice de la Gobekli Tepe din Turcia ar putea schimba lucrurile. Aici, a fost ridicată cea mai veche structură de piatră din lume, undeva între anii 11.000 și 12.000 de ani, în urmă.Analiza acestui complex sugerează că situl istoric, despre care unii susțin că ar fi Grădina Edenului amintită în Biblie, a fost cândva punctul central al unor uriașe congregații de triburi din Epoca de piatră, care se adunau în ”scopuri ritualice”.Locul și monumentul este considerat punctul zero al religiei, el fiind amintit în documentarul postului de televizune Smithsonian, ”Secretele: Grădina Edenului”.”Locuitorii de aici pot fi considerați că ei au făcut primul pas din istorie către o religie organizată, spulberând teoria conform căreia comportamentul religios a apărut din societățile stabilite ulterior”, se spune în documentar.Dr. Reinder Neef, specialist în plante antice, a studiat în detaliu la fața locului rămășițele găsite la Gobekli Tepe, iar descoperirile sale indică zona ca fiind leagănul perfect pentru o schimbare seismică în istoria umană: tranziția la cultivarea culturilor agricole.În timp ce mulți cred că obiceiul oamenilor de a cultiva plante agricole s-a produs după construirea structurii de piatră, dr. Neef susține contrariul. El susține că acest lucru începuse deja, înainte.Astfel, conform acestei teorii, religia s-ar fi format doar mai târziu, pe măsură ce popoarele antice s-ar fi așezat, într-un loc, unde au început să cultive plante agricole.