Descoperirea care năucește omenirea: Pământul ar putea fi înghițit de găurile negre VIDEO

Ei au descoperit acest lucru simulând formarea și mișcarea găurilor negre, pe parcursul a miliarde de ani de evoluție a universului. La începutul fiecărei analize, găurile negre supermasive au fost ”însămânțate” pe baza condițiilor locale de gaz, corpurile formându-se acolo unde gazul era mai sărac în metal pur și avea o căldură de 9.500-10.000 de grade Kelvin, potrivit Express ”Spațiul este atât de vast, încât chiar și atunci când două galaxii, care conțin miliarde de stele fuzionează împreună, stele lor nu se ciocnesc”, a spus Angelo Ricarte, astrofizician la Universitatea Harvard și autorul studiului.Numărul de găuri negre rătăcitoare dintr-o galaxie a avut tendința, în studiu, să crească liniar cu masa galaxiei, iar în Calea Lactee sunt probabil în jur de 12. ”Ne așteptăm la mii de găuri negre rătăcitoare în roiurile de galaxii”, au spus experții.Dovezile provenite din observațiile astronomice indică faptul că aproape fiecare galaxie mare are o gaură neagră uriașă în centrul său. Găurile negre supermasive sunt zone incredibil de dense, care pot fi de miliarde de ori mai mari decât Soarele.Ele acționează ca niște ancore pentru masa turbionară de gaz, praf, stele, planete și alte corpuri din jurul lor. Calea Lactee, unde se află Pământul, se învârte în jurul unei găuri negre supermasive denumită Sagittarius A, aflată în centrul Milky Way. Dar, din fericire majoritatea găurilor negre rătăcitoare ajung în cele din urmă să se contopească cu gaura neagră supermasivă din centrul galaxiei.”Dacă ar exista într-adevăr o gaură neagră supermasivă chiar în vecinătatea noastră, am fi capabili să îi detectăm prezența din mișcările stelelelor din apropiere”, a spus astrofizicianul.