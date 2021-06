Descoperirea care entuziasmeaza oamenii de stiinta: planeta extrem de asemanatoare cu Pamantul

Noua lume, botezata TOI-1231b, a fost descoperita cu ajutorul telescopului spatial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) al agentiei americane NASA si al celui terestru Magellan Caly de la Observatorul Las Campanas din Chile, potrivit Phys Exoplaneta, care orbiteaza o stea mult mai rece decat Soarele nostru, numita NLTT 24399, o pitica rosie, este mai mica decat Neptun, dar mai mare decat Terra. Se crede ca ea nu este de natura stancoasa, prin urmare nu este considerata un SuperPamant, scrie Yahoo Cercetatoarea Diana Dragomir, profesor asistent la Universitatea New Mexico (UNM) din Statele Unite, doctor in astronomie al Universitatii British Columbia si co-autor al lucrarii a prezentat date suplimentare despre descoperire."Densitatea redusa a exoplanetei TOI 1231b indica faptul ca este inconjurata de o atmosfera consistenta, mai degraba decat a fi o lume stancoasa. Dar compozitia si intinderea acestei atmosfere sunt necunoscute".Profesoara de la Departamentul de Fizica si Astronomie al UNM, Albuquerque, a explicat mai pe larg, detalii despre interesanta planeta. "TOI 1231b at putea avea o atmosfera vasta de hidrogen sau de heliu-hidrogen ori una plina de vapori de apa.Fiecare dintre acestea ar indica o origine diferita, permitand astronomilor sa inteleaga cum planetele se formeaza diferit in jurul unor pitice rosii, in comparatie cu planetele din jurul Soarelui nostru, de exemplu.Urmatoarele noastre observatii venite de la sonda spatiala Hubble vor da raspunsuri la aceste intrebari, iar noul telescop James Webb (care va fi lansat in toamna acestui an -n.a.) promit o privire si mai aprofundata asupra atmosferei acestei planete descoperite".Cercetatorii au dezvaluit faptul ca TOI 1231b prezinta o atmosfera cu o temperatura de 60 de grade Celsius, fiind una dintre cele mai scazute dintre toate exoplanetele de mici dimensiuni, descoperite pana acum.