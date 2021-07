Descoperire incredibilă a astronomilor în univers: Planetă unică, cu mai multă apă decât Pământul VIDEO

Astronomii au văzut în imaginile detectate de către satelitul CHEOP al Agenției Spațiale Europene, în mod accidental și neașteptat, o exoplanetă rară, nemaivăzută în univers. Sonda a detectat-o, în timp ce căuta alte două exoplanete, într-un sistem stelar, din apropiere, potrivit Tech Explorist Noua planetă descoperită se găsește în Constelația Lupus, în jurul unei stele denumite Nu2 Lupi. Ea este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât Pământul și are masa de circa nouă ori mai mare decât a planetei noastre.Oamenii de știință din Elveția s-au folosit de date din arhivă de la alte Observatoare astronomice, pentru a determina densitatea și compoziția acestei exoplanete unice și a vecinilor săi.Experții au descoperit că planeta are un interior stâncos și dispune de mai multă apă decât Pământul. Cu toate astea, ea nu este lichidă, ci are forma de gheață de înaltă presiune sau de vapori cu temperaturi ridicate, conform Sci Tech Daily ”Știam deja de cele două planete interioare, ceea ce ne-a făcut să orientăm satelitul CHEOPS către sistemul din primul rând. Cu toate astea, a treia planetă este destul de departe de stea, nimeni nu s-a așteptat să-i vadă tranzitul. Este pentru prima dată când o exoplanetă cu o perioadă de revoluție de peste 100 de zile, a fost văzută tranzitând o stea străluctoare, pentru a fi vizibilă cu ochiul liber”, a declarat Yann Alibert, profesor dde astrofizică la Universitatea din Berna și co-autor al studiului.