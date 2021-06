Descoperire de proportii biblice: O tablita de piatra scrisa cu hieroglife care confirma Scriptura

Un fermier egiptean a gasit tablita veche de 2.600 de ani, in timp ce isi cultiva terenul la Ismailia, la aproximativ 96 de kilometri departare de Cairo. Obiectul, care are o inaltime de 180 de centimetri si 104 centimetri latime, este analizata in prezent de experti in capitala tarii, potrivit Daily Mail In partea de sus a tablitei apare un disc solar cu aripi, posibil asociat cu Ra, zeul Soarelui la egipteni, iar mai jos o reprezentare a faraonului Apries, precum si 15 randuri de hieroglife, care urmeaza sa fie descifrate de catre arheologi.Stela s-ar putea sa fie legata de o campanie militara la est de Egipt, condusa de Apries, care a devenit faraon dupa moartea tatalui sau Psamtik al II-lea, in anul 589 i.Hr. Al patrulea conducator al Egiptului din dinastia a 26-a, era cunoscut si sub numele de "Wahibre Haaibre", fiind identificat in Vechiul Testament ca "Hophra".Domnia sa a fost afectata de lupte interne si esecuri militare. Ajutorul sau acordat regelui Zedechia al Iudeei s-a dovedit ineficient, iar in urma unui asediu masiv de 18 luni, babilonienii au jefuit Ierusalimul si au distrus Primul Templu.Unii istorici cred ca Apries a fost ucis in lupta, incercand sa recupere tronul de la Amasis. Insa, Herodot a scris ca Apries a revenit la Memphis, capitala antica a Egiptului, dupa care fostii lui supusi l-au sugrumat pana cand el a murit si ulterior l-au ingropat langa tatal sau.