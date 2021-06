Descoperirea care ingrijoreaza Marea Britanie: Cataclismul cu valuri de 10 metri a devastat insula, pe 600 de kilometri

Studiul cercetatorilor de la Universitatea Sheffield a stabilit ca "falia Storegga" s-a prabusit in adancurile Marii Norvegiei, declansand un val gigantic spre Marea Britanie, care a dus la producerea celei mai mari catastrofe naturale din insula, din ultimii 11.000 de ani, potrivit Daily Mail Daca s-ar intampla un asemenea dezastru natural, in ziua de astazi, expertii au avertizat ca orasele de pe coasta Scotiei, precum Aberdeen, Inverness, Arbroath, Montrose, Stonehaven si Wick ar fi distruse, in mare parte.Toate acestea au zone construite care se afla la doar 10 metri de nivelul marii, ceee ce le face extrem de vulnerabile in cazul unui tsunami urias, asa cum s-a produs in Japonia, in 2011.Valurile s-au ridicat in larg cu 30 de metri, atunci cand s-a produs alunecarea catastrofala din adancurile Marii Norvegiei, pe o suprafata de 95.000 de kilometri patrati. Geologii au analizat si datat depozitele de sedimente lasate in urma de tsunami-ul antic, care a modelat prin impactul valurilor, coasta scotiana."Desi tsunami-ul Storegga este cunoscut de ani de zile, este pentru prima data cand am reusit sa descoperim cat de departe a calatorit valul urias, in interiorul coastei Scotiei.Desi astazi nu exista o amenintare similara din zona Norvegiei, Marea Britanie ar putea fi expusa, in continuare, riscului inundatiilor provocate de potentialele eruptii vulcanice din intreaga lume, precum cele din insulele Canare. Acestea ar provoca un val tsunami similar celui din urma cu 8.200 de ani", a declarat Mark Bateman, de la Universitatea Sheffield si autorul studiului.