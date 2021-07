Talismanul care apăra Ierusalimul de cotropitori a fost descoperit: ”Când l-am găsit, am plâns de fericire” VIDEO

Construcția, care are aproximativ cinci metri lățime, a fost ridicată pe versantul estic abrupt, care ducea spre așezarea principală din acea vreme, la mică distanță de Muntele Templului, unul dintre cele mai importante locuri religioase din vechiul oraș al Ierusalimului, conform Jerusalem Post Relatarea din Biblie, din Împărați 2, capitolul 25 este mai mult decât relevantă. ”În al nouălea an al domniei lui Zedechia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nabucadențar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului, a tăbărât înaintea lui și a ridicat intărituri de jur împrejur.Cetatea a fost împresurată până la al unsprezecelea an al împăratului Zedechia…Au ars Casa Domnului, Casa Împăratului și toate casele Ierusalimului, a pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare”.Pentru arheologi, descoperirea rămășițelor Zidului Ierusalimului, a fost una foarte emoționantă. ”Când am găsit prima parte a peretelui, o zonă de aproximativ un metru pe un metru, am înțeles imediat ce am descoperit. Aproape am plâns”, a spus dr. Filip Vukosavovic de la Centrul de cercetări al Ierusalimului Antic.Acesta a făcut săpături împreună cu alți arheologi, dr. Joel Uziel și Ortal Chalaf de la Autoritatea Israeliană pentru Antichități. ”Acum putem spune cu certitudine că zidul orașului Ierusalim a existat cu adevărat”, a spus Vukosavovic.Descoperirea reprezintă o mărturie incredibil ă asupra secoleleor de viață ale Ierusalimului și a sfârșitului său tragic, din acea epocă. Trebuie specificat faptul că Ierusalimul a fost capturat de 44 de ori, de-a lungul istoriei, potrivit Atlasului istoric al iudaismului, apărut la Londra, în anul 2009.