Misterioase structuri descoperite sub gheața Groenlandei: Invizibile mii de ani, au ieșit la lumină din adâncuri VIDEO

Printre aceste conglomerate ”văzute” sub calota de gheață amintim cel mai mare canion din lume cu o lungime de 740 de kiloemtri, munți invizibili, evidențe ale impactului meteoriților, plante perfect fosilizate sau lacuri subterane ascunse, potrivit Live Science Deși pare de necrezut, fâșia de gheață din Groenlanda ascunde cel mai lung canion de pe planeta noastră. El se întinde pe 740 de kilometri, de la cel mai înalt punct din centrul regiunii până la ghețarul Petermann, de pe coasta de nord-vest.Este mai lung decât Marele Canion Yarlung Tsangpo din China, care are o lungime de 496 de kilometri, pe care îl puteți vedea, față de cel din Arctica, ce este ascuns în adâncimea gheții. El se scufundă până la 800 de metri și are o lățime de 10 kilometri.După îndelungi cercetări și scanări cu ajutorul radarului de mare precizie, munți invizibili au fost descoperiți sub calota de gheață. O hartă a Groenlandei, fără gheață, dezvăluie o depresiune în centrul insulei.Iar aici, un cerc de lanțuri muntoase înconjoară această depresiune. Cercetarea a arătat și baza ghețarilor curgători din Groenlanda, care îi va ajuta pe oamenii de știință să prezică cât de repede se vor mișca aceștia, în condițiile încălzirii regiunii.Stratul de gheață din Groenlanda ascunde și un peisaj de lacuri asemănătaore bijuteriilor, pline cu apă cristalină topită. Există cel puțin 60 de lacuri, în cea mai mare parte grupate în nordul și estul regiunii.Dimensiunea lacurilor subterane, invizibile vederii, variază între 200 de metri lățime și până la 5,9 kilometri.