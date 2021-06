Descoperire extrem de valoroasa: Diamant de numai 7 centimetri, care valoreaza peste 50 de milioane de dolari VIDEO

El a fost prezentat chiar de presedintele din Botswana, tara de origine al pietrei pretioase, care ar putea valora mai mult de 50 de milioane de dolari.Intr-un mesaj oficial al guvernului din Botswana, postat pe Twitter , se spune ca "veniturile obtinute din vanzarea acestui diamant vor fi folosite pentru dezvoltarea nationala a tarii", potrivit CNN Descoperirea a fost facuta la inceputul acesti luni in mina Jwaneng, situata la aproximativ 120 de kilometri de capitala tarii, Gaborone. Compania care efectueaza lucrarile din subteran este Debswana, impreuna cu De Beers Group, o corporatie internationala cu sediul la Londra.Mina a fost deschisa inca din anul 1982, iar ea produce intre 12,5 si 15 milioane de carate de diamante anual. Diamantul gasit recent, de 1.098 de carate are dimensiuni mari, avand o lungime de 7 centimetri si o latime de 2,6 centimetri.El este cel mai mare diamant descoperit vreodata in aceasta mina din Botswana, a anuntat guvernul de la Gaborone. Aceasta tara africana este cel mai mare producator de diamante de pe continent.Intr-un top al celor mai mari si mai valoroase diamante din intreaga lume, pe primul loc se afla cel denumit Cullinan, de 3.106 carate, gasit in Africa de Sud, in anul 1905, urmat de Lesedi La Rona, de 1.109 carate, descoperit in 2015 la mina Karowe din Botswana. Acesta din urma a fost vandut intr-o tranzactie privata companiei de bijuterii Graff din Londra, cu 53 de milioane de dolari, in 2017