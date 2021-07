Românca din SUA care este cu ochii pe extratereștri: ”Există viață în spațiu!” INTERVIU EXCLUSIV

Observațiile au fost realizate cu ajutorul telescopului spațial TESS al NASA și cel terestru Magellan Caly de la Las Campanas din Chile. Noua exoplanetă a fost botezată TOI-1231b, ea fiind mai mică decât Neptun, dar mai mare decât Pământul.Diana Dragomir este astrofizician, descoperindu-și pasiunea încă din liceu, după ce a plecat din România la vârsta de 11 ani. Și-a păstrat dorința și perseverența din țara noastră, reușind să se adapteze peste ocean, după ce familia sa s-a stabilit în Canada.A studiat fizica la Universitatea McGill din Montreal, iar ulterior și-a luat doctoratul în astronomie la Universitatea British Columbia din Vancouver. Apoi, a continuat cercetările prin studii post-doctorale, la Universitațile California din Santa Barbara, Chicago și Massachusetts Institute of Technology.Din anul 2019, a devenit profesor la Universitatea New Mexico din Albuquerque, dar în același timp își continuă studiile astronomice.Vă prezentăm mai jos un interviu acordat în exclusivitate de către românca Diana Dragomir, un apreciat om de știință din Statele Unite, site-ului nostru, Ziare.com.Bună ziua, doamnă profesoară, Diana Dragomir. Am aflat cu mare entuziasm din presa americană, că o româncă de la Universitatea New Mexico din Statele Unite, împreuna cu o echipă de astronomi, a descoperit o planetă asemănatoare cu Pământul. Felicitări pentru descoperire ! Care sunt principalele concluzii ale studiului, pe scurt?Planeta TOI 1231b seamănă cu Pământul doar în privința temperaturii, care este în jur de 57 de grade Celsius (egală cu temperatura cea mai ridicată înregistrată pe Pământ). În schimb, planeta este de aproape 4 ori mai mare decat Pământul (aproximativ cât mărimea lui Neptun), și se află în jurul unei stele de două ori mai mică decât Soarele.Din lucrarea dvs. publicată în Astronomical Journal am aflat că această descoperire extrem de interesantă pentru oamenii de știință, dar și pentru pasionații de astronomie, dezvăluie o exoplanetă. Ce caracteristici specifice are o exoplanetă și dacă există asemănări cu Pământul?O exoplanetă este o planetă care orbitează în jurul unei alte stele decât Soarele. Exoplaneta TOI 1231b se află în jurul unei stele mai mici și mai puțin strălucitoare decât Soarele. Un „an” pe TOI1231b durează doar 24 zile, iar planeta se găsește de opt ori mai aproape de steaua ei decât Pământul față de Soare, dar totuși are aproximativ aceeași temperatură.Această planetă denumita Toi 1231b ar dispune de o atmosferă bogată în vapori de apă. Asta ar însemna că poate găzdui forme de viață?Din moment ce TOI 1231b seamănă ca mărime și densitate mai mult cu Neptun decât cu Pământul, fiind practic o planetă gazoasă, nu credem că poate găzdui forme de viață imaginabile. Dar chiar dacă singura asemănare cu Pământul este temperatura ei, faptul de a studia această planetă constituie un pas spre cunoașterea planetelor mai mici.Am văzut în afirmațiile astronomilor că până în prezent au fost descoperite exoplanete precum TOI 1231b, dar și așa-numitele Super-Pământuri. Care este diferența dintre aceste doua tipuri de planete ? Un Super-Pământ poate reprezenta o planetă locuibilă pentru oameni?Fiind o exoplanetă gazoasă, TOI 1231b este numită un „mini-Neptun”. Planetele pe care le numim Super-Pământuri (sau Super-Terra) sunt maximum de două ori cât mărimea Pământului. Dacă nu este gazoasă, e posibil ca o Super-Terra, în teorie, să poată găzdui vreun fel de viață, dacă și clima este propice. Pentru oameni ar fi mai greu, din mai multe motive. O cauză principală, greu de contracarat, ar fi forța gravitațională. Pe o Super-Terra, aceasta este mult mai mare decat pe Pământ. Oamenii nu ar rezista mult timp înainte de a fi striviți de această forță, o soartă nu chiar placută.Cum sonda Hubble a reușit să treacă noi frontiere ale cunoașterii universului, referitor la materia întunecată, obiectele de gheață din Centura Kuiper, găurile negre sau nașterea stelelor, acum se pun mari speranțe în lansarea noului telescop spațial al NASA James Webb. Credeți că vom avea mai multe șanse să găsim viață extraterestră cu ajutorul acestuia? Dar extratereștri?Nici una nici alta, dar ne vom apropia mult de acest scop. Cu telescopul James Webb, vom putea observa în detaliu atmosferele câtorva planete de mărimea Pământului. Astronomii speră să descopere apă în aceste atmosfere, dar ca să avem indicii că ar putea exista viață similară, precum pe Pământ, trebuie detectate și așa-zisele „biomarkere”, gaze precum oxigenul și metanul. În schimb, daca există viață complet diferită de ceea ce cunoaștem (cred că este foarte probabil), nici nu cred că am știi cum să o căutăm și să o detectăm.Sunteți profesor asistent la Universitatea New Mexico din Albuquerque, Statele Unite și doctor în astronomie, titlul obținut la Universitatea British Columbia din Vancouver, Canada. De unde provine această pasiune pentru astronomie?De la liceu am știut că vreau să studiez domeniul științei. Fizica mi s-a părut cea mai fundamentală și exactă, „mama” celorlalte științe. În același timp, îmi place și varietatea, și să învăț mereu ceva nou. Așadar ca specialitate am ales astronomia pentru că ea combină fizica, chimia, geologia, matematica, chiar și biologia. E mereu ceva nou de învățat!Am aflat că sunteți romancă, iar parcurgerea C.V-ului dvs. impresionant, cu studii post-doctorale și multe premii prestigioase, precum Hubble Fellowship, demonstrează ca sunteți un om de știință de top, de nivel internațional. Vă felicit pentru întreaga dumneavoastră carieră! Puteți să ne spuneți mai multe despre dvs.? De unde proveniți din România? Cât ați studiat la noi în țară? Cât de mult a contat educația din România?Sunt din București. Am plecat din România la 11 ani, cu familia. Eram în clasa a 5-a. Dar deși nu am studiat mult în România, perseverența și dorința de a-mi atinge scopurile cu orice preț, de acolo îmi vin. Nu trebuie să te naști geniu ca să studiezi fizică sau astronomie (eu sunt departe de un geniu), dar fără aceste două atuuri nu aș fi ajuns, unde sunt azi.Ați mai venit în România, de când ați plecat? Dacă da, cum vi s-au părut schimbările produse la noi? Dacă nu, cum le-ați perceput din spusele familiei și ale prietenilor rămași acasă?În ultimul deceniu, am fost în România aproape în fiecare an. Din cauza pandemiei, nu am fost în 2020 și nici anul acesta, dar plănuiesc să reiau vizitele cât de curând. În ultimii ani, am remarcat o creștere în activitatea științifică din România, inclusiv în astronomie. Această concluzie e bazată în mare parte pe interacțiunile. pe care le-am avut cu școli și diverse organisme educative. Deși studenții care doresc să studieze fizică și astronomie încă se îndreaptă deseori spre universități din alte țări, sper ca în curând să rămână din ce în ce mai mulți în România, unde sper să poată să efectueze cercetare în acest domeniu, pentru a o aduce la nivel internațional.