Nimeni nu a putut sa-l citeasca vreme de 4.000 de ani: Misterul Discului lui Phaistos a fost descifrat VIDEO

Placa de forma rotunda, care este fabricata din lut, a dezvaluit un mesaj religios, considera Gareth Owens, un lingvist si arheolog la Institutul Tehnologic din Creta, potrivit The Sun Expertul, care a studiat Discul lui Phasitos timp de 30 de ani, a spus ca "misterul din jurul celebrului artefact a fost rezolvat in proportie de 99%". El a afirmat ca, in principiu, cheia pentru a descifra secretele obiectului vechi de 4.000 de ani, il reprezinta Astarte, zeita minoica iubirii.Conform informatiilor cercetatorului, Discul lui Phaistos contine un text religios despre o "zeita mama insarcinata", care sta in fata lui Astarte.In total, placa de lut este acoperita de sute de segmente de imagini, create cu 45 de simboluri unice, al caror sens este controversat.Artefactul este datat din Epoca Bronzului, din perioada cuprinsa intre anii 1.850 - 1.600 i.Hr. Mesajul inscris a ramas un subiect amplu discutat de catre oamenii de stiinta. Asta, deoarece el este conceput intr-o limba pierduta in istorie, atunci cand civilizatia minoica a disparut din motive necunsocute.Ownes si echipa sa au comparat ceea ce se cunoaste despre cele doua limbi minoice, cunoscute sub numele de Linear A si B, cu altele, din familia indo-europeana. Arheologul sustine ca Discul este dedicat, o parte zeitei mama, iar cealalta lui Astarte.