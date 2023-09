Dovezi despre extraterestri si OZN-uri, vechi de 10.000 de ani, gasite intr-o pestera?

Departamentul de arheologie din statul Chhattisgarh, India a facut o descoperire neobisnuita intr-o pestera, dovezi vechi de 10.000 de ani, care ar putea arata existenta extraterestrilor si a OZN-urilor.

Arheologii indieni intentioneaza sa solicite ajutorul Agentiei Spatiale Americane NASA in vederea cercetarii picturilor rupestre descoperite in regiunea Charama, potrivit The Times of India.

Aceste picturi arata extraterestri precum cei prezentati in filmele de la Hollywood si Bollywood, conform declaratiilor arheologului J.R.Bhagar.

Pesterile sunt situate la aproximativ 130 de kilometri de Raipur, sub satele Chandeli si Gotitola.

"Descoperirile sugereaza faptul ca oamenii din timpurile preistorice au vazut probabil sau si-au imaginat fiinte de pe alte planete, ceea ce provoaca curiozitate printre oameni si cercetatori.

Este nevoie de o cercetare ampla pentru descoperiri ulterioare. La Chhattisgarh nu exista in prezent niciun astfel de expert care sa poata sa clarifice subiectul", a spus Bhagat.

Ads

Intalnirea cu extraterestri la un pas? SETI anunta apropierea primului contact

Acesta a explicat ca picturile s-au conservat foarte bine in ciuda trecerii anilor.

"Picturile sunt realizate in culori naturale care s-au sters cu greu, in ciuda anilor. Ciudatele figuri pictate arata ca ele detin obiecte, precum arme, insa acestea nu au caracterisitici clare.

In unele picturi, fiintele sunt prezentate purtand costume spatiale. Nu putem respinge posibilitatea imaginatiei oamenilor preistorici, dar omenirea a avut in mod obisnuit fantezia unor astfel de lucruri", a explicat arheologul.

El a spus ca descoperirile constituie coincidente remarcabile, ca astfel de imagini vechi sa semene cu OZN-urile din filmele cu extraterestri.