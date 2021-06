Faimosul fizician Michio Kaku uimeste lumea: Am creat "ecuatia lui Dumnezeu", lucrarea neterminata a lui Einstein VIDEO

Faimosul futurist si profesor la City College din New York, Michio Kaku, fiind prezent la emisiunea "NewsHour" a postului de televiziune PBS din Statele Unite, a discutat despre noua sa carte si despre teoria corzilor, care ar putea debloca secretul universului, potrivit Express Kaku, care este un fizician teoretician si cel mai vandut autor de carti stiintifice despre viitor, crede ca varianta combinarii cele doua legi, a relativitatii si a fizicii cuantice, intr-o singura ecuatie, i-ar fi permis lui Albert Einstein sa "citeasca mintea lui Dumnezeu".Doctorul in fizica de la Universitatea California din Berkeley din 1972, este un sustinator inrait al teoriei campului de corzi, un domeniu al fizicii despre care multi cred ca este un concurent al Teoriei intregului.El exploreaza subiectul in noua sa carte denumita "Ecuatia lui Dumnezeu", aparuta recent la editura Doubleday din Statele Unite, explicand cum cautarea lui Einstein l-a inspirat sa devina fizician.Kaku a vorbit despre dorinta neimplinita a lui Einstein. "El voia o ecuatie de cel mult un inch (1 inch=2,54 cm-n.a.), care sa-i permita sa citeasca mintea lui Dumnezeu"."Daca intr-o zi vom avea ecuatia finala a lui Dumnezeu, vom putea aplica acest lucru in gasirea raspunsurilor la cele mai profunde intrebari nedescifrate ale relativitatii, de exemplu, este posibila calatoria in timp? Ce se afla dincolo de o gaura neagra? Ce s-a intamplat inainte de Big Bang?"