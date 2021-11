Unii internauți cred că au văzut extratereștri pe Marte: Ultimele poze primite de NASA de la rover FOTO VIDEO

Împătimiții de astronomie, care sunt niște adevărați detectivi de pe internet, au fost fascinați de ultimele fotografii capturate de către roverul Perseverance al NASA pe Marte. Unii dintre ei cred că au descoperit un extraterestru într-o imagine primită de Agenția spațială americană, de pe planeta roșie.

Un mesaj recent al echipei, care se află în spatele roverului NASA de pe Marte, a distribuit o serie nouă de fotografii de acolo, celor 2,8 milioane de urmăritori ai contului de pe Twitter, potrivit Lad Bible.

Imaginile, care înfățișează vederi uluitoare ale peisajului marțian, sunt impresionante, însă una dintre fotografii, în special, a atras atenția și a făcut oamenii să comenteze foarte mult. Instantaneul, capturat de Perseverance pe Marte, prezintă o zonă cu roci.

NASA a anunțat că roverul ”se uită înăuntru pentru a privi ceva ce nimeni nu a mai observat vreodată”.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.

More pics here for fellow rock lovers: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/qfIRs3MYyI