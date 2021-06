Raspunsul dat de o cercetare la intrebarea care tulbura omenirea: Sunt posibile nemurirea si oprirea procesului de imbatranire

Rezultatele cercetarii au aratat ca procesul de imbatranire nu poate fi incetitnit datorita constrangerilor biologice.Ampla analiza a fost sprijinita de guverne, mediul de afaceri, universitati si investitori, cu fonduri in valoare de 110 miliarde de dolari pana acum, iar suma ar putea creste la 610 miliarde de dolari in urmatorii 4 ani, potrivit The Guardian Oamenii de stiinta au petrecut decenii incercand sa valorifice puterea genomicii si a inteligentei artificiale pentru a descoperi o modalitate de a preveni imbatranirea sau chiar de a inversa acest proces.Studiul publicat recent in revista Nature Communications a confirmat faptul ca omenirea nu poate incetini ritmul de imbatranire, la nivelul cunoasterii din prezent.."Descoperirile noastre sustin teoria conform careia, multi oameni traiesc mai mult din cauza reducerii mortalitatii la varste fragede, mai degraba decat prin incetinirea imbatranirii", a declarat Jose Manuel Aburto, de la Centrul Oxford de stiinte demografice, care a analizat nasterile si datele despre deces, de-a lungul a mai multor secole si continente."Am constatat ca modelul general de mortalitate este acelasi la oameni si primate. Acest lucru sugereaza ca factorii biologici, mai degraba decat cei de mediu, controleaza in cele din urma longevitatea", a explicat Aburto.Statisticile analizei arata ca oamenii traiesc mai mult pe masura ce sanatatea si conditiile de viata se imbunatatesc, ceea ce duce la cresterea longevitatii la intreaga populatie."Descoperirile noastre confirma faptul ca, la populatiile istorice, speranta de viata a fost scazuta, deoarece multi oameni au murit tineri. Dar pe masura ce imbunatatirile medicale, sociale si de mediu au continuat, speranta de viata a crescut.Tot mai multi oameni ajung sa traiasca mai mult. Cu toate astea, traiectoria catre moarte la batranete nu s-a schimbat. Acest studiu arata ca biologia evolutionista depaseste totul si, pana acum, progresele medicale nu au reusit sa depaseasca aceste constrangeri biologice", a spus cercetatorul de la Centrul Oxford din Marea Britanie.