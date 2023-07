"Kamikaze" - cuvantul care a speriat lumea

Cum era de banuit, cuvantul este de origine japoneza, dar putina lume stie de la ce se trage, cat de mare este vechimea lui, si cum se traduce in limba noastra.

Locul unde tatarii si-au gasit nasul

Kamikaze se traduce prin "vantul divin". Originea lui se trage din secolul XIV, cand tatarii, care pustiisera o parte a Europei, au ajuns pana in extremul orient si erau hotarati sa devasteze linistea insulelor nipone.

In anul 1294, ostile tataro-mongole reusisera sa debarce pe pamantul Japoniei, dar au intampinat o puternica si indarjita rezistenta locala, iar dupa pierderi grele suferite langa orasul japonez Bune, au fost nevoiti sa se intoarca la cele 300 corabii si 500 barci, cu care sosisera.

Soarta nu le-a fost favorabila nici pe mare. O furtuna le-a scufudat cea mai mare parte din ambarcatiuni, iar cei salvati au reusit sa atinga cu greu malul corean.

In anul 1301, acesti supravietuitori au reusit sa refaca armata, recrutand tineri dornici de aventura, si au redeschis ofensiva.

Apropiindu-se de tarm, au constatat ca ca acesta este de neatins, datorita puternicilor masuri defensive luate, intre timp, de japonezi. Debarcarea era imposibila.

In timp ce flota tatara naviga in lungul litoralului, in cautarea unui loc de acostare si acces, s-a declansat subit o noua furtuna de proportii si s-au ridicat valuri nemaivazute inca nici de japonezi (sa fi fost un tsunami?).

Apele au inghitit aproape totul

Fundul oceanului a facut rapid cunostinta cu aproape intreaga flota puternica a potentialilor invadatori, pieriti sub ape.

Convinsi ca pronia cereasca le-a venit din nou in ajutor, japonezi n-au gasit alt mijloc sa-si explice cele repetat petrecute, decat nascocind cuvantul "kamikaze", respectiv "vantul divin" sau "vantul zeilor".

De atunci, in traditia nipona s-a incetatenit atat teribilul cuvant, cat si ideea ca pe orice invadator il va paste un kamikaze, acesta reprezentand nu numai vantul, dar si vointa de neclintit a zeilor protectori.

Istoria scoasa din adancurile oceanului

Un context de actualitate motiveaza rememorarea celor petrecute atunci: recent, arheologii japonezi au descoperit pe fundul oceanului, in dreptul localitatitii Nagasaki, resturile uneia din corabiile tatare scufundate cu circa opt secole in urma.

Evenimentele de atunci avand un puternic impact in istoria Japoniei, a fost organizata o conferinta de presa, chiar pe aceasta tema, la universitatea din Ryukyus, scrie Tainy.

Profesorul Yoshifumi Ikeda, arheolog de prestigiu, a prezentat, cu acest prijel, un original proiect de reconstituire a navei, un adevarat trofeu, oferit peisajului muzeistic japonez.

Instalatii cu ultrasunete au ajutat deja la recuperarea unui mare numar de obiecte din ceramica, ghiulele de piatra apartinand arsenalul tatar, sageti, ancore, piese din structura navei.

Se prefigureaza inaugurarea unui muzeu unic in lume, cu piese recuperate si reconstituite dintr-un arsenal care a ingrozit candva omenirea, dar astazi n-ar trebui sa mai infricoseze pe nimeni, chiar daca se va numi simbolic "Muzeul Kamikaze".

