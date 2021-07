10 mistere descoperite la piramidele egiptene de la Giza VIDEO

Chiar daca oamenii de stiinta s-au straduit sa gaseasca secretele ascunse ale piramidelor, multe au ramas nestiute. Cu toate astea, ei lucreaza mereu pentru a gasi explicatii privitoare la constructia acestora, dar si a camerelor secrete din interior, ramase negasite.Va prezentam mai jos 10 mistere descoperite la piramidele de la Giza, din Egipt.Vechii egipteni s-au folosit de doua stele stralucitoare din Constelatiile Big Dipper (Carul Mare) si Little Dipper (Carul Mic) pentru a alinia cele trei piramide de la Giza catre directia nord, a constatat Kate Spence, un egiptolog britanic.Ele au fost construite in timpul mileniului al III-lea i.Hr., ca niste morminte regale ale faraonilor, care sunt aliniate in directia nord-sud, cu o acuratete de numai 0.05 grade. Cum au reusit egiptenii sa faca acest lucru ramane un mister In afara faptului ca piramidele din Egipt sunt morminte funerare pentru faraoni si familiile lor, ele au fost construite si pentru a-i insoti in mod spiritual pe faraoni in viata de apoi. Vechi egipteni credeau ca piramidele erau intrari sigure in cealalta viata, dupa moarte.Daca Sfinxul a fost construit pentru a-i proteja pe faraoni de tulburarile spirituale in timp ce tranziteaza spre zei, se spune ca blestemul faraonilor a oferit piramidelor protectie si bunurilor din camerele mortuare.Aceasta explica de ce multi arheologi au fost blocati sau au murit, atunci cand incercau sa deblocheze usile cimentate din piramida, care duceau spre camera faraonului.Dintre cele sapte minuni ale lumii antice nu a mai ramas decat una singura: Marea Piramida de la Giza, din Egipt. Aceste structuri nemaipomenite au fost concepute in istorie in jurul Marii Mediterane, dar numai aceasta a ramas in picioare, restul disparand.Ultimul faraon inmormantat intr-o piramida a fost Menkaure, despre care se spune ca a fost fiul faraonului Khafre si nepotul lui Khufu. Acesti trei conducatori au fost succesorii faraonului Sneferu. In timpul acestei dinastii ai celor mai importanti faraoini din Egipt au fost ridicate la cativa kilometri de Cairo, cele trei piramide de la Giza.Insa, punctul culminant al tuturor constructiilor din Egipt il reprezinta Marea Piramida de la Giza.Marea Piramida de la Giza, construita in onoarea faraonului Khufu, a reprezentat vreme de 3.800 de ani, cea mai inalta structura de pe Pamant.Ea avea o inaltime de 146,5 metri, fiind detronata de Catedrala Lincoln din Anglia, care a fost terminata in anul 1.300 si are 160 de metri. Acum, Marea Piramida, datorita eroziunii a ramas la 138,8 metri.Sfinxul este cea mai veche statuie regala din Egipt, fiind ridicata odata cu piramida lui Khafre. Egiptologii considera ca aceasta a fost construita din piatra de calcar, din resturile de blocuri ramase de la structura ridicata alaturi. Imaginea Sfinxului este o combinatie dintre un leu, simbolul puterii, si o fiinta umana.In ciuda faptului ca temperaturile au variat de-a lungul timpului, aerul din interiorul piramidelor nu a depasit niciodata 20 de grade Celsius. Desi Egiptul este un tinut cu temperaturi foarte mari, aceasta nu a afectat ambianta dinauntrul structurilor, care a ramas constanta.Modul in care vechii egipteni au realizat acest design de inalta tehnologie ramane si astazi un mister,Misterioasele piramide de la Giza au fost construite din peste 2 milioane de blocuri de piatra, care cantareau intre 2 si 50 de tone fiecare. Cum le-au transportat si cum le-au prelucrat egiptenii, intr-o perioada din istorie cand nu exista niciun fel de tehnologie moderna si nici masini grele, ramane inca un mister.Piramidele sunt niste structuri complexe, care nici astazi nu ar fi usor de realizat. Ele sunt extrem de complexe, atat din punct de vedere al constructiei, cat si al acuratetii dimensiunilor si camerelor mortuare din interior. Marea Piramida de la Giza a fost ridicata in 23 de ani, potrivit The Travel