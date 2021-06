Inginerii au descoperit misterele piramidelor din Egipt si secretele faraonilor VIDEO

Desi este atat de cunoscuta si constituie locul unei valori arheologice inestimabile, totusi nu se stiu multe mistere legate de ea, mai ales cele din interiorul acesteia. Cum a fost construita Marea Piramida? Ce se mai ascunde in interior? Mai exista camere secrete? Insa, tehnologia si stiinta au descoperit multe mistere si secrete ale faraonilor din interiorul piramidelor din Egipt, potrivit Interesting Engineering Localizata la aproximativ 25 de kilometri sud-vest de Cairo, capitala Egiptului, cea mai mare piramida din complexul de la Giza are o inaltime de 147 de metri, latura bazei de 230 de metri, iar constructia ei a durat intre 20 si 30 de ani.Cunoscuta ca Marea Piramida sau Piramida lui Khufu are un volum de 2,6 milioane de metri cubi, fiind mai mare decat ceilalti colosi de la Giza, piramidele lui Menkaure si Khafre. Se crede ca toate piramidele au fost acoperite odata cu piatra de calcar lucioasa, dar de-a lungul mileniilor, aceasta a fost scoasa si folosita in alte proiecte de constructii.Fiecare piramida de la Giza face parte dintr-un complex de mare anvergura, care include cate un templu mortuar si o serie de drumuri, care sunt legate intre ele. Monumentele sunt practic locurile de odihna ale marilor faraoni egipteni.Pe 26 noiembrie 1922, arheologii condusi de catre Howard Carter si lordul Carnarvon au descoperit ramasitele mumificate ale regelui Tutankhamon, cunoscut si sub numele de regele Tut, in Valea Regilor din Luxor, la aproximativ 514 kilometri de Giza.Cei doi au gasit mormantul lui Tutankhamon (care a domnit 10 ani si a murit la varsta de 18 ani) intact si ramasitele in buna stare, incredibil , avand in vedere ca locul mormantului sau a fost necunoscut, vreme de peste 3.000 de ani!Aceasta descoperire a fost una dintre ultimele descoperiri majore din perioada faraonica si s-a intamplat in urma cu aproape un secol.Au existat multe propuneri de tehnologii diferite, care ar putea ajuta la descoperirea misterelor ramase ale marilor piramide de la Giza. In 2017, oamenii de stiinta au anuntat ca au folosit fizica particulelor pentru a "privi" in interiorul piramidelor.Astfel, ei au descoperit o cavitate uriasa de peste 30 de metri lungime. Scopul acestui gol din Marea Piramida este necunoscut pana in prezent, dar dimensiunile sale sunt asemanatoare cu Marea Galerie, care duce la locul de odihna al faraonului Khufu.Aceasta tehnologie care a permis sa se realizeze uimitoarea descoperire se numeste radiografie cu muoni, care sunt niste particule subatomice instabile, similare cu electronii, dar cu o masa mult mai mare.Ei pot "strapunge" materialul dur din interior al piramidei si ajuta la cartografierea tuturor camerelor secrete. Astfel, s-a descoperit o cavitate uriasa in Marea Piramida de la Giza, dar motivul existentei acesteia ramane necunoscut."Stim ca am descoperit ceva foarte mare si foarte important", a spus Mehdi Tayoubi de la Institutul Heritage Innovation Preservation din Paris.Exista trei tipuri de detectoare de muoni, care au fost folosite de catre cercetatori pentru a confirma existenta marii cavitatii denumite Big Void. Muonii calatoresc din atmosfera, trec prin piramide si sunt "creati" ca o fotografie cu expunere indelungata pe un film cu emisii nucleare. De necrezut, ce tehnologie poate fi folosita pentru a "vedea" in interiorul piramidei.S-a spus ca acest gol descoperit a ramas de la constructia Marii Piramide sau ar fi putut fi o rampa interioara, care ajuta la transportul blocurilor masive de piatra. Altii sugereaza ca el ar avea un rol de constructie a galeriei din interior.