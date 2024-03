Oamenii de stiinta din Germania au gasit o cale pentru a determina sexul puilor de gaina inainte ca acestia sa eclozeze, iar descoperirea lor ar putea pune capat practicii prin care anual miliarde de masculi sunt sufocati sau tocati de vii la fermele de oua din intreaga lume.

Compania Seleggt a dezvoltat un proces brevetat cu acelasi nume prin care sexul puiului poate fi aflat dupa numai noua zile de la fertilizarea oului. Oualele cu pui de gaina care sunt masculi sunt procesate si ajung hrana pentru alte animale, doar puii care sunt femele fiind lasati sa eclozeze la finalul perioadei de incubatie de 21 de zile, noteaza The Guardian.

"Daca poti stabili sexul unui ou, atunci poti renunta complet la practica de a ucide masculii", spune Ludger Breloh, directorul Seleggt, care a condus un program derulat pe o perioada de patru ani de supermarketul german Rewe Group.

Se estimeaza ca intre 4 si 6 miliarde de pui de gaina care sunt masculi sunt ucisi anual la nivel mondial, prin sufocare sau chiar tocati de vii, fiind considerati inutili din punct de vedere comercial de crescatorii de pasari.

Aceste practici au fost expuse tot mai des opiniei publice in ultimii ani de catre activistii pentru drepturile animalelor, creandu-se astfel presiune la nivelul industriei pentru dezvoltarea unor solutii mai... umane.

Aparatul dezvoltat de Breloh pentru determinarea sexului puilor din ou functioneaza ca un test de sarcina, detectand un hormon prezent in cantitati mari in ouale in care se afla femele. Metoda, care presupune folosirea unei raze laser, este rapida - intreg procesul dureaza doar o secunda pentru fiecare ou - si are o acuratete de 98,5%.

La inceputul acestui an, Seleggt a scos prima generatie de gaini folosind aceasta tehnica, iar primele oua "no kill", adica produse fara uciderea masculilor, au ajuns in supermarketurile din Berlin in noiembrie.

Rewe Group intentioneaza sa vanda astfel de oua in intreage Germanie incepand cu anul viitor, in timp ce Seleggt vrea sa introduca tehnologia in crescatorii indepedente si sa o extinda in intreaga Europa.

"Odata ce procesul va fi disponibil pentru toata lumea si crescatoriile l-au implemenat, nu va mai fi niciun motiv si nicio justificare pentru uciderea puilor", a spus ministrul german pentru Alimentatie si Agricultura, Julia Klockner.