Nu e SF: Oamenii ar putea sa traiasca 500 de ani, solutia nemuririi a fost testata

Oamenii ar putea ajunge sa traiasca pana la varsta de 500 de ani, potrivit unui nou studiu realizat pe necuvantatoare.

Specialistii de la Institutul american Buck din Novato, California, au testat doua proceduri genetice pe viermii de laborator, iar rezultatul a fost marirea duratei de viata a vietuitoarelor de pana la cinci ori, transmite End Time Headlines.

Practic, procedura are la baza o serie de interventii genetice in anumite tesuturi, folosite la scara mai mica in tratamentele anti-imbatranire. Daca testarea pe oameni va avea la fel de mult succes precum cea pe viermi, speranta noastra de viata ar putea fi prelungita pana la jumatate de mileniu.

Pana la testarea pe oameni, cercetatorii au de gand sa incerce procedurile si pe soareci de laborator sau pe alte mamifere, pentru a putea analiza indeaproape efectele asupra organismului si pentru a vedea daca nu cumva pot aparea reactii adverse sau mutatii.

