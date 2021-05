O bere pe zi tine doctorul departe! Constatari uimitoare privind efectele bauturii asupra bolilor de inima

Consumul moderat de alcool poate diminua pericolul mortii din cauza unui eveniment cardiac major, au demonstrat oamenii de stiinta, potrivit Daily Mail Cercetatorii au legat consumul moderat de alcool - definit ca nu mai mult decat o bere pe zi pentru femei si maxim doua la barbati cu un risc cu 20% mai mic de a muri datorita bolilor cardiovasculare (BCV). Doctorii de la Harvard Medical School considera ca acest consum moderat reduce semnalele de stres din creier . Ei au facut anterior legatura dintre stresul creierului cu un risc crescut al BCV, cum ar fi infarctul si accidentul vascular celebral. Am constatat ca activitatea creierului legata de stres a fost mai mare la persoanele care nu beau , in comparatie cu aceia care au baut moderat. In schimb, oamenii care au consumat alcool in exces (mai mult de 14 pahare pe saptamana) au avut cel mai ridicat nivel al activitatii cerebrale vizazi de stres", a declarat dr. Kenechukwu Mezue, de la Massachusetts General, cel mai mare spital al Facultatii de Medicina Harvard."Ideea este ca acea cantitate moderata de alcool poate avea efecte benefice asupra creierului, care va pot relaxa, sa reduceti nivelul de stres si prin aceste mecanisme, sa diminuati incidenta bolilor cardiovasculare", a concluzionat expertul.