Cum arată orașul scufundat în Marea Mediterană. Imagini uimitoare, unde au trăit împărații Augustus, Nero și Iulius Cezar VIDEO

Statuile, care odinioară decorau vilele bogate din această stațiune din Italia, sunt în prezent locuri unde ajung crabii, dar și scafandrii, ce pot explora ruinele palatelor și băilor celebre ale Imperiului Roman, potrivit Daily Sabah Conform tradiției, orașul a fost denumit după Baios, cârmaciul lui Ulisse. În anul 178 î.Hr., așezarea este menționată ca Aquae Cumanae, datorită izvoarelor sale curative de sulf.Multe vile magnifice au fost construite la Baiae, inclusiv de către iulius Cezar și Nero. O mare parte a orașului a devenit proprietate imperială sub Augustus și alți cârmuitori romani.Aici, împăratul Hadrian a murit în vila lui Cezar, în anul 138 d.Hr. Dar până în secolul al IV-lea, porticurile, coloanele de marmură, sanctuarele și iazurile de pești începuseră să se scufunde în Marea Mediterană.Apoi, întreaga zona se crede că a fost inundată de ape până în secolul al VIII-lea, inclusiv capitala comercială vecină Pozzuoli și reședința militară de la Miseno. În prezent, ruinele vechiului oraș Baiae se află complet sub apă, la 4-6 metri adâncime.”Este dificil, mai ales pentru cei care vin pentru prima dată, să-și imagineze că pot descoperi lucruri pe care nu le-ai putut vedea niciodată altundeva în lume, aici, la doar câțiva metri, sub apă”, a spus Marcello Bertalaso, șeful centrului de scufundări Campi Flegrei.Situl arheologic de 177 de hectare a fost o zonă marină protejată din 2002. Baiae a fost devastat de atacatorii musulmani în secolul al VIII d.Hr., iar în 1500 a rămas complet pustiu din cauza malariei.