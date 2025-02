Orasul egiptean pierdut pe fundul Mediteranei isi dezvaluie secretele (Video)

Heracleion, vechiul oras egiptean pierdut de 1.200 de ani pe fundul Marii Mediterane, incepe sa-si dezvaluie secretele. Orasul vizitat de Elena din Troia a scos la iveala un adevarat tezaur istoric, incluzand statui ale unor zeitati, precum Isis sau Hapi, dar si a unui faraon necunoscut.

Orasul mentionat de istoricul Herodot a fost descoperit la aproximativ 32 de kilometri nord-est de Alexandria, Egipt, in urma cu mai multi ani, de catre cercetatorul francez Franck Goddio, potrivit Daily Mail.

Artefactele gasite pe fundul marii de catre arheologi sunt impresionante si includ sculpturi uriase care ating si 4,8 metri, monede de aur, dar si o stela inscriptionata cu hieroglife egiptene.

Vechiul oras egiptean, cunoscut si sub numele de Thonis, a fost inghitit de mare in urma cu mai mult de 1.200 de ani. Vreme de sute de ani el a fost considerat doar o legenda, dar a fost redescoperit la inceputul deceniului trecut in largul coastelor egiptene.

Acum, o echipa internationala de arheologi marini se pregateste sa expuna publicului uimitoarele obiecte gasite in orasul subacvatic mentionat de catre istoricul Herodot. El a scris despre vizita Elenei din Troia impreuna cu prietenul sau, Paris, in acest oras egiptean, inainte de Razboiul Troian.

Heracleion a fost un port, fiind un nod important al comertului pe distante lungi din Marea Mediterana. "Acesta este un important oras pe care il excavam. Situl istoric s-a conservat in mod uimitor. Studiem unele dintre cele mai interesante zone ale fostului oras pentru a incerca sa intelegem viata de altadata", a spus dr. Damian Robinson, directorul Centrului pentru arheologie maritima din cadrul Universitatii Oxford, Marea Britanie.

