Peste-monstru, prins in apele Marii Britanii

Un peste mai inspaimantator decat piranha a fost descoperit si prins de un pescar in apele raului Witham din Marea Britanie pentru prima data, anunta The Sun.

Gigantul cu cap de sarpe, care face parte din specia Snakehead, mananca tot ce ii iese in cale, ba chiar au fost cazuri in care a omorat si oameni.

Monstrul, specific Africii de Sud, are dinti puternici si supravietuieste fara apa pana la doua zile.

"Are gura plina de dinti ascutiti. Ca sa fiu sincer, arata terifiant", a marturisit Angler Andy Alder, pescarul care l-a prins.

Specialistii care au studiat fotografiile facute pestelui prins de Andy au confirmat ca este vorba despre o specie care nu poate fi importata de Marea Britanie.

Exista temeri ca pestele a fost transportat intr-un acvariu si mai apoi eliberat ilegal in apele raului.

Pestii din aceasta specie au provcat haos in America in 2002, cand a fost nevoie de tintasi de elita si de otrava in apa lacului pentru a fi omorati.

