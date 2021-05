Povestea barbatului care a descoperit comoara din Padurea Raioasa de langa Buftea. Cum au fost gasite cele 210 monede antice FOTO

Ionel State, 43 de ani, este cel care a descoperit cu detectorul de metale prima moneda, in jurul orei 11:00, pentru ca mai apoi, cu ajutorul prietenilor sai, sa scoata la lumina mica comoara imprastiata pe o suprafata de aproximativ 1,5 metri patrati.La inceput au iesit la iveala 2 monede de dimensiuni diferite, dupa care au scos din pamant o ulcica bine conservata aflata sub un capac de ceramica, plina cu tetradrahme si monede Ilyria- Apollonia, vechi de aproximativ 2500 de ani. Toata operatiunea a durat aproximativ 3 ore.Detectoristii amatori au anunta mai intai autoritatile din Primaria Buftea, apoi specialistii din cadrul Muzeului Judeten Dambovita. Tot procesul de predare si inventariere a durat in jur de 4 ore.Ionel State are acest hobby de aproximativ 3 ani si a mai descoperit in 2020 o salba, formata din 68 de monede de argint, veche de 500 de ani, in padurea Baneasa.Din pacate statul roman nu respecta intotdeauna prevedrile legii 49/2000, care prevede ca cei ce fac asemenea descoperiri sunt recompensati cu 30 la suta din valoarea obiectelor, la care se adauga un spor de 15 procente in cazul descoperirilor importante."Orice descoperire trebuie predata autoritatilor, atat pentru a fi corect evaluata, cat si pentru a fi expusa marelui public. Legea trebuie imodificata pentru a sanctiona drastic pe cei care nu predau obiectele de valoare" ne-a declarant Ionel State.