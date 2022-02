Reusita uluitoare a cercetatorilor: Stomac uman, creat in miniatura

Oamenii de stiinta au reusit sa creeze in laborator cateva stomacuri umane de dimensiuni mici ce i-ar putea ajuta mult sa inteleaga bolile care afecteaza acest organ.

Ei au folosit, printre altele, celule stem umane si au putut sa activeze unele reactii chimice care au ajutat semnificativ experimentele. Fiecare stomac in miniatura are un diametru de trei milimetri, scrie Fox News.

"A fost remarcabil pentru noi sa vedem cat de mult seamana cu un stomac", a spus expertul Jim Wells, de la un centru medical din Cincinnati (SUA).

Despre formarea stomacului inca din faza embrionara nu se stiu prea multe lucruri, asa ca cercetatorii au fost nevoiti sa se bazeze pe informatii incomplete, bazate pe unele aproximari. Reusita crearii unui organ tridimensional in laborator este una cu adevarat remarcabila pentru oamenii de stiinta.

Ei au mai creat in trecut mostre de tesut gastric, dar foarte putine s-au dezvoltat ulterior in acest organ. Tehnic, stomacurile de dimensiuni mici obtinute acum nu sunt organe, insa ele vor oferi specialistilor sansa de a face experimente pe care nu le puteau efectua pana acum.

Practic, in viitor, cercetatorii vor putea lua celule stem din pielea pacientilor pentru a crea asemenea tesuturi sau chiar o parte dintr-un stomac.

In plus, ei vor putea studia mai bine efectele unei bacterii (Helicobacter pylori) asupra stomacului, care cauzeaza ulcer la aproximativ 10% din populatia planetei. Rezultatele cercetarii lor au aparut in revista de profil "Nature".

