EXCLUSIV Romanul care studiaza tribul Tsiname, cei mai sanatosi oameni din lume. Secretul longevitatii: "Au cea mai scazuta rata de micsorare a volumului creierului"

Expertul roman este specializat in gerontologie, stiinta care studiaza fenomenul imbatranirii, si a facut parte recent dintr-o echipa care a efectuat o cercetare ampla a bastinasilor din tribul Tsiname, din padurea Amazonului din Bolivia, publicata pe 26 mai 2021 Studiul arata, in concluzie, ca micsorarea creierului la membrii tribului amazonian are o viteza cu 70% mai redusa decat in cazul populatiilor care traiesc in regiuni industrializate.Andrei Irimia (40 de ani) a explicat in cadrul interviului rezultatele spectaculoase ale analizei.Profesorul roman ne-a vorbit si despre viata sa, dezvaluindu-ne cat de importanta a fost educatia primita in Romania si cum s-a adaptat in Statele Unite, la peste 10.000 de kilometri de casa.Din experienta sa vasta din domeniul cercetarii longevitatii umane, omul de stiinta roman ne-a vorbit despre cum poti sa traiesti pana la o varsta inaintata, spre 100 de ani.Impreuna cu o echipa internationala de cercetatori ati descoperit in jungla Amazonului cei mai sanatosi oameni de pe Pamant, arata documente publicate recent. Care sunt principalele concluzii ale studiului?Studiul pe care l-am publicat este despre poporul indigen Tsimane din bazinul amazonian al Boliviei. Dintre toate populatiile studiate de oamenii de stiinta, aceasta are cea mai scazuta prevalenta a aterosclerozei coronariene, o conditie medicala care consta in acumularea de grasimi, colesterol si alti compusi biochimici pe peretii arterelor coronare. Aceasta prevalenta scazuta reflecta faptul ca riscul multor boli de inima este foarte mic in aceasta populatie.Studiul pe care l-am publicat cu colaboratorii mei indica faptul ca, in ciuda nivelului ridicat de inflamatie sistemica, care exista la acesti bastinasi sud-americani, ei au si cea mai scazuta rata de micsorare a volumului creierului. Acest fapt sugereaza ca populatia Tsimane are un risc foarte scazut de atrofiere a creierului, un fenomen asociat nu numai cu imbatranirea, ci si cu multe boli neurologice, cum ar fi maladia Alzheimer.Populatia unica pe care continui sa o studiez are un stil de viata asociat cu un regim alimentar foarte sanatos si cu mult exercitiu fizic zilnic. Asadar, studiul nostru confirma faptul ca stilul de viata al bastinasilor Tsimane este nu numai protectiv impotriva afectiunilor cardiace si neurologice, dar si impotriva efectelor cronice ale inflamatiei sistemice din corp.Din lucrarea dvs. publicata de prestigioasa editura Oxford University Press, am aflat ca bastinasii din tribul Tsimane au "cele mai sanatoase inimi" studiate vreodata, dar si niste creiere "foarte tinere" biologic, comparativ cu oamenii de aceeasi varsta, dar care traiesc in orase, spre exemplu. Viata lor activa si dieta au contribuit la aceasta "tinerete" neobisnuita a organismului lor? Ne-ati putea spune ce mananca acesti oameni?Intr-adevar, stilul lor de viata - inclusiv dieta - contribuie la rata lor scazuta de afectiuni cardiace. Dieta zilnica a bastinasilor include multe fructe si legume cultivate fara pesticide, peste, precum si carnuri cu continut scazut de grasime. Ei nu mananca produse semipreparate sau alimente care contin zahar rafinat, acestea neexistand acolo. Din pacate, aceste produse sunt foarte comune in dieta occidentala in ciuda faptului ca sunt daunatoare sanatatii.In Romania, exista comunitati, in special, la tara, unde oamenii ating 90 de ani, chiar mai mult, peste media sperantei de viata din tara noastra, care este de 75,9 ani. Considerati ca acestia s-ar putea compara, in materie de sanatate cardiovasculara si cerebrala cu bastinasii din tribul Tsimane din padurea Amazonului, din Bolivia, recent studiat de dvs.?Exista cu siguranta asemanari intre cele populatii. In prima jumatate a secolului al XX-lea, multi europeni aveau o dieta mult mai sanatoasa decat in ziua de astazi. De asemenea, majoritatea locuitorilor din mediul rural trebuia sa depuna mult mai mult efort fizic in viata de zi cu zi, pentru ca multi lucrau in agricultura si pentru ca mijloacele mecanice de deplasare (masini, trenuri etc.) nu erau la fel de accesibile cum sunt astazi.Daca analizam modul de viata care exista la tara in Romania si in Europa de est in prima jumatate a secolului al XX-lea, constatam ca exista intr-adevar similaritati ale stilului de viata de atunci cu stilul de viata a populatiei indigene sud-americane pe care o studiez. Din pacate, din cauza ratelor crescande de poluare, a urbanizarii fortate, a folosirii tot mai raspandite a pesticidelor in agricultura si a sedentarismului ridicat din ziua de azi, exista din ce in ce mai putine comunitati in Europa al caror stil de viata a pastrat trasaturi benefice pe care le-am observat in populatia Tsimane din Bolivia.Ati obtinut doctoratul in 2007 la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee si ati efectuat studii post-doctorale la Universitatea California din San Diego, in 2010, si la Universitatea California din Los Angeles, in 2013. Aveti peste 80 de premii academice si zeci de lucrari publicate in revistele internationale de specialitate. Sunteti expert in neuropsihologia creierului. Ne puteti spune in cateva cuvinte, cum trebuie sa avem grija de creier si de organismul nostru, pentru a ajunge la o varsta inaintata, spre exemplu la 90-100 de ani?Pentru a mari probabilitatea de a ajunge la o varsta inaintata, trebuie sa adoptam si sa mentinem un stil de viata care sa micsoreze riscul afectiunilor cardiace, metabolice si neurologice. Putem realiza acest lucru daca facem exercitii fizice in fiecare zi si daca adoptam un regim alimentar sanatos, care sa contina multe fructe, legume si peste, si care sa aiba cat mai putine produse semipreparate sau mancaruri care contin multa sare si zahar rafinat. Este important sa evitam produsele agricole tratate cu pesticide sau cu ingrasaminte chimice. De asemenea, nu este recomandat abuzul mancarurilor care contin grasimi de origine animala, aditivi sau conservanti chimici, din cauza faptului ca sunt daunatori sanatatii.Parcurgerea C.V.-ului de la USC Leonard Davis ne-a demonstrat ca faceti parte dintre oamenii de stiinta de top din Statele Unite. De unde proveniti din Romania? Cat ati studiat la noi in tara? Cand ati plecat? Cum a fost la inceput in America? Cat de mult a contat educatia din Romania?M-am nascut la Falticeni, in judetul Suceava, si am petrecut atat copilaria, cat si o parte din adolescenta la Botosani. In 1998, cand eram in al doilea an de liceu la Colegiul National A.T. Laurian din Botosani, am castigat un concurs pentru o bursa de studii in Statele Unite. Am sosit in SUA in acelasi an, la varsta de 17 ani. Dupa sosire, am avut noroc de la bun inceput pentru ca mi s-a acordat o bursa de studii la un liceu particular, unde m-am impacat foarte bine atat cu colegii americani cat si cu profesorii.Educatia din Romania m-a ajutat foarte mult pentru ca am avut profesori foarte buni in Romania, care predau la un nivel educational exceptional. Ei m-au incurajat si m-au inspirat foarte mult de la bun inceput; cu ajutorul lor, cand eram in clasa a IX-a, am obtinut locul intai la olimpiada nationala de limba engleza. Asadar, cand am ajuns in America, educatia pe care o primisem in Romania mi-a facilitat foarte mult studiile.Dupa ce am terminat liceul in SUA, am urmat cursuri universitare in informatica si matematica si, in paralel, am facut cercetare in domeniul biofizicii si a imagisticii creierului. Am fost acceptat la programul de doctorat in biofizica de la Vanderbilt University, una dintre cele mai prestigioase institutii de invatamant superior din SUA.La 26 de ani, dupa ce am terminat doctoratul, m-am mutat in California si am facut studii postdoctorale in San Diego, iar apoi la UCLA in Los Angeles, unde locuiesc si acum. Am ramas in invatamantul superior, iar acum sunt la University of Southern California (USC), unde fac cercetare si predau. Sunt in domeniul gerontologiei, stiinta care studiaza procesele implicate in fenomenul imbatranirii, si fac cercetare la institutul de gerontologie al universitatii, care este cel mai vechi din lume precum si cel mai important din acest domeniu.In ultimii ani ati avut contacte, acolo in Statele Unite cu alti profesori romani sau cu studenti din tara noastra veniti la studii? Aveti contacte cu universitati, spitale sau clinici din Romania?La numeroasele conferinte stiintifice la care am fost invitat sa particip, am cunoscut si alti romani care erau sau care au devenit intre timp profesori universitari. Am facut cunostinta, de asemenea, si cu studenti romani. Mi-as dori ca mai multi absolventi ai universitatilor din Romania sa se familiarizeze cu programele de studiu de doctorat din SUA si sa depuna cereri de admitere atat la USC cat si la alte universitati.USC este o institutie de invatamant superior foarte bine cunoscuta, atat in SUA, cat si la nivel mondial, mai ales in domeniile in care supervizez eu studenti la doctorat (gerontology, biology of aging, biomedical engineering, neuroscience). Pentru studiile de doctorat, taxele de studiu sunt acoperite de universitate si studentii primesc burse pentru acoperirea cheltuielilor personale.Ati mai venit in vizita in Romania, de cand ati plecat? Cum vi s-a parut la intoarcere? Cum ati perceput schimbarile de la noi? Credeti ca Romania a facut progrese pe calea democratiei si a dezvoltarii? Dar in mediul universitar?Am vizitat Romania de mai multe ori de cand am plecat. De fiecare data cand revin observ cat de mult s-a schimbat tara in cei 23 de ani, care au trecut de cand am plecat. Foarte multe aspecte ale infrastructurii si ale societatii s-au modernizat, si am observat progrese in multe domenii.Bineinteles ca, la fel ca in SUA sau ca in orice alta tara, sunt multe lucruri care pot fi imbunatatite si sper ca Romania va continua sa faca progrese. Un lucru care ma bucura foarte mult este ca, acum Romania ca membra a UE, oportunitatile disponibile ale absolventilor de liceu pentru a studia in strainatate, par mult mai numeroase, decat atunci cand locuiam eu acolo. Mi se pare ca acum exista mult mai multe oportunitati de a studia in Occident, ceea ce era extraordinar de greu la sfarsitul anilor '90.